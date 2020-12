Vom 25. Dezember 2020 bis zum 6. Januar 2021 kämpft das Schweizer U20-Hockeyteam im kanadischen Edmonton um den Weltmeistertitel. MySports überträgt alle Partien des Schweizer Teams, ausgewählte Vorrundenspiele sowie das Finalspiel live. Natürlich mit Studio und der Crew um Reto Müller. Dazu die einzigartige „Daily-Bubble-Online-Show“ mit Lars Nay.



Nach dem verlorenen Viertelfinal und dem fünften Schlussrang des letztjährigen U20-Teams, wollen die aktuellen Spieler um Headcoach Marco Bayer ihr Potential noch besser ausnutzen und sich in einem internationalen Schaufenster bestmöglich verkaufen. Für die Bedeutung des Schweizer Eishockey kann die Ausstrahlung dieses Turniers denn auch nicht hoch genug eingeschätzt werden. Je länger je mehr gilt die U20-WM als wichtigstes Schaufenster für die Talente der internationalen Hockeyszene und als eine der bedeutendsten Veranstaltungen im internationalen Eishockey.



Studiosendungen, Analysen und Expertentalks



MySports trägt der sportlichen Bedeutung dieses Turniers Rechnung und überträgt zwischen dem 25. Dezember 2020 und dem 6. Januar 2021 alle Spiele der Schweizer sowie den Final live. Alle Partien mit Spielbeginn bis 21:30 werden zudem mit einer Studiosendung, Analysen und Expertentalks rund um Moderator Reto Müller ergänzt. Kommentiert werden die Spiele aus Edmonton von Thomas Rottmeier und Matthias Hagmann.



Ergänzend dazu informiert MySports-Reporter Lars Nay während der gesamten Dauer des Turniers auf den Social Media-Kanälen des Senders aus dem Schweizer Lager. Im Rahmen einer täglichen Morning Show versorgt Lars die Fans mit Infos aus der Bubble in Edmonton. Videocall-Interviews, personelle Informationen aus dem Lager der Teams und Analysen aus dem eigens eingerichteten U20-Studio.



Synergien zwischen TV-Formaten und digitalen Medien optimal nutzen



Für MySports-Chefredaktor und Programmleiter Toby Stüssi stellt die U20 Weltmeisterschaft 2021 eine einmalige Chance dar: „Durch den COVID-bedingten Ausfall zahlreicher anderer Sportevents sind wir in der Lage, als einziger Sender in der Schweiz über die Festtage einen weltweit beachteten Spitzenanlass live ausstrahlen zu können. Ausserdem bietet uns die die U20-Weltmeisterschaft Gelegenheit, die Synergien zwischen der traditionellen TV-Plattform und den digitalen Medien optimal zu nutzen.“



Alle CH-Spiele (ohne Studiosendungen) werden auch auf TV24 ausgestrahlt.



Video- und Bildinhalte zum Download:





Trailer zur U20-Hockey-Weltmeisterschaft 2021 (50 MB, 00:30) - © MySports 2020

Lars’ Bubble-Show 1 (14.12.2020) via Youtube, 07:20 - © MySports 2020

Lars’ Bubble Show 2 (21.12.2020) Via Youtube, 07:30 - © MySports 2020

Highlights der U20 WM 2019 in Vancouver auf MySports via Youtube, 15:00 - © MySports 2020

Toby Stüssi, Chefredaktor und Programmverantwortlicher MySports JPG, 359 KB - © Gaëtan Bally, Keystone für MySports

Reto Müller, Head of Ice Hockey, MySports; JPG, 422 KB - © Gaëtan Bally, Keystone für MySports

Andreas Hagmann, MySports; JPG, 247 KB - © Gaëtan Bally, Keystone für MySports

Thomas Rottmeier, MySports; JPG, 364 KB - © Gaëtan Bally, Keystone für MySports

Lars Nay, MySports JPG, 286 KB - © Gaëtan Bally, Keystone für MySports



