Vorhang auf für das neue myrto Bio Parfum!

Mit unserer neuen Bio Parfum-Kollektion wollen wir ein Gegengewicht zu üblichen Mainstream Düften aus dem Chemielabor setzen und den Weg konsequent zurück zur Natur weiter fortsetzen.



Warum kein konventionelles Parfum?



In einer Zeit, in der zunehmend voll- und halbsynthetische Zusatzstoffe in der industriellen Parfumherstellung Einzug gehalten haben, sind immer mehr Menschen von Allergien betroffen. Konventionelle Parfums enthalten synthetische Duftstoffe und weitere schädliche Inhaltsstoffe, die bei Codecheck als bedenklich bis sehr bedenklich eingestuft werden. Sie belasten unseren Körper mit Stoffen, die toxisch, allergieauslösend, krebserregend sowie hormonell wirksam sind und die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen können. Zudem sind konventionelle Parfums meist noch tagelang auf der Haut wahrnehmbar und lassen sich kaum abwaschen. Sie wirken beschwerend und werden von sensiblen Menschen nicht selten als olfaktorische Belästigung wahrgenommen.



Qualität des myrto Naturparfums



Mit unserem neuen Eau de Parfum Arabesque präsentieren wir ein Bio Parfum, das natürliche Individualität, Selbstbewusstsein und Ausdrucksstärke zeigt. Es entführt in geheimnisvoll orientalische Duftwelten. Arabesque eröffnet mit zitrisch-bitteren Petitgrain- und fruchtigen Mandarinen-Noten. Die betörend sinnliche Ylang Ylang-Blüte bildet die zentrale Duftnote in Verbindung mit exotischen Gewürzen. Die Basis bestimmt ein Ensemble aus Benzoeharz, geheimnisvollem Patchouli und sanfter Vanille.



Die edlen myrto Naturdüfte basieren ausschließlich auf feinsten, naturreinen ätherischen Ölen, die in unvergälltem Bio Alkohol (Weingeist) und Bio Hydrolaten gelöst sind. Unser Naturparfum wird in kleinen Chargen in unserer Manufaktur handgefertigt.



Das sehr komplexe, vielschichtige Duftaroma des Bio Parfums tritt in Kontakt mit deiner Haut und schafft so ein individuelles Zusammenspiel. Bei der Auswahl deines Bio Parfums gilt: Weniger ist mehr. Ein Naturparfum begleitet und umhüllt dich sanft. Es hat eine deutlich kürzere Zeit, in der sein Duft wahrgenommen wird. Der Duft entfaltet sich individuell unterschiedlich auf jeder Haut. Daher ist es besonders wichtig, dass der Duft zu dir passt.



Du solltest dein favorisiertes Bio Parfum zunächst in der handlichen 5 ml Travel Size ausprobieren. Es passt in jede Handtasche, ist der ideale Reisebegleiter und du kannst den Duft nach Belieben spontan auffrischen. Verwende dein Parfum pur, direkt auf der Haut oder den Haaren, oder auch auf deinem Schal oder Tuch.

myrto-naturalcosmetics® Manufaktur

myrto-naturalcosmetics stellt seit 2013 innovative Biokosmetik der Premiumklasse her, die in eigener Manufaktur in Bergisch Gladbach entwickelt und gefertigt wird. myrto-naturalcosmetics bietet 100% biologische Haar-, Körper- uind Gesichtspflege an. Die Rezepturen zeichnen sich durch optimierte Hautverträglichkeit aus und verzichten auf hautschwächende Emulgatoren und synthetische Konservierungsstoffe. Die Gesichtspflege ist zu 100% vegan, ohne Alkohol oder ätherische Öle. Die erlesene Wirkstoffkosmetik zur Stärkung der natürlichen Hautbarriere enthält eine minimalistische Anzahl an möglichst hautanalogen Inhaltsstoffen und ist insbesondere für sehr sensible und problematische Haut geeignet. Die vorzugsweise fair gehandelten Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau oder kontrollierter Wildsammlung. Neben hochwirksamen und lösungsmittelfreien CO2-Pflanzenextrakten werden kaltgepresste, naturbelassene Pflanzenöle eingesetzt, um den vollen Wirkstoffgehalt zu bewahren.





