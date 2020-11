Manchmal kann eine Postkarte ein Leben verändern: Das ist der Gedanke hinter der wichtigen Aktion Write for Rights von Amnesty International. Gemeinsam mit MyPostcard ruft die Organisation dazu auf, Postkarten für Menschen zu versenden, deren Menschenrechte verletzt werden und die Willkür ausgesetzt sind.



Write for Rights - Postkarten der Hoffnung



Write for Rights ist inzwischen die größte weltweite Aktion von Amnesty International. Rund um den Tag der Menschenrechte am 10. Dezember schreiben UnterstützerInnen weltweit Briefe, Postkarten und E-Mails für Menschen, die angegriffen, bedroht oder zu Unrecht inhaftiert sind.



Post aus aller Welt kann ein wirksamer Schutz für Gefangene sein – sie zeigt Regierungs- und Gefängnisbehörden, dass die Welt zusieht. Daher unterstützt MyPostcard die wichtige Arbeit von Amnesty International mit einer gemeinsamen Postkartenaktion.



„Jeder Brief und jede Postkarte zählt – denn sie können Folter verhindern, Haftbedingungen verbessern oder sogar Leben retten. Letztes Jahr sind 6 Millionen Briefe, E-Mails und Postkarten verschickt worden. Das hat eine enorme Kraft. Ein oder zwei Briefe können von den Verantwortlichen ignoriert werden - Hunderttausende nicht“, so Ines Wildhage, Referentin Cross Media bei Amnesty.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit MyPostcard die wichtige und notwendige Arbeit von Amnesty International unterstützen können. Wir zählen auf das Engagement unserer Nutzer und sind zuversichtlich, dass die Möglichkeit, mit nur ein paar Klicks online eine echte Postkarte an Verantwortliche weltweit zu verschicken, den Impact von Write for Rights erhöhen wird“, so Felix Wunderlich, Head of Business Development bei MyPostcard. Er ergänzt: „Es liegt uns am Herzen, politischen Gefangenen weltweit eine Stimme zu geben und wir sind froh, dass wir mit unseren Postkarten einen Beitrag dazu leisten können“.



Die Aktion



Einfach die kostenlose App herunterladen oder die Website www.mypostcard.com öffnen. Dort das Designprofil* von Amnesty International und der Aktion Write for Rights aufrufen. Für den Versand stehen 10 Motive zur Verfügung und damit 10 Geschichten und Schicksale, die Unterstützung erfordern. Die Adresse und der Text sind voreingestellt. Empfänger sind Behörden, die nachdrücklich auf die Missstände aufmerksam und zu einer Klärung aufgerufen werden. Die ersten 500 Postkarten sind kostenlos, alle weiteren können für nur 0,99€ versendet werden und einen entscheidenden Unterschied machen. Jedes Jahr schreiben Millionen von Menschen Briefe und Postkarten, unterzeichnen Petitionen und organisieren Veranstaltungen. Und haben damit Erfolg! Menschen werden befreit und Gerechtigkeit wiederhergestellt. Jede Aktion zählt.



* Bitte beachten Sie: Dieser Link ist erst ab dem 26.11.2020 aktiv. Bis dahin können Sie das Profil bereits unter dem vorläufigen Link einsehen.



Über Amnesty International



Amnesty International ist die weltweit größte Bewegung, die für die Menschenrechte eintritt. Amnesty ist unabhängig von Regierungen, Parteien, Ideologien, Wirtschaftsinteressen und Religionen. Um diese Unabhängigkeit zu sichern, wird die Menschenrechtsarbeit von Amnesty International allein aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Amnestys Kampagnen und Aktionen basieren auf den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

