Museumslust statt Urlaubsfrust Sommerferienprogramm im Museum Wiesbaden

Kostenfreie Führungen für Kinder und Familien

Mit dem Start in die Sommerferien lädt die Abteilung für Bildung und Vermittlung des Landesmuseums Wiesbaden zu vielseitigen familienfreundlichen Angeboten vor Ort ein.



Die Museumswerkstatt für Kinder findet samstags nun auch während der Ferien statt. Ein weiteres Highlight für die ganze Familie ist ein Sondertermin des Offenen Ateliers am 19. Juli, 15 Uhr. Darüber hinaus können Familien während der gesamten Sommerferienzeit immer dienstags und donnerstags um 11 Uhr im Rahmen der kostenfreien Familienführung Von der Natur zu den Schätzen des Jugendstils in die Sammlungen von Natur und Jugendstil eintauchen. Das Angebot wird ermöglicht durch eine Förderung der Aareal Bank AG.



„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir dank der Förderung durch die Aareal Bank zwölf spannende und aktionsreiche Führungen für Familien in den Sommerferien anbieten können. Denn das Museum Wiesbaden ist ein idealer Ort zum freudigen Staunen für Alle, an dem man gemeinsam immer wieder Aufregendes und Neues in den Sammlungen von Kunst und Natur entdecken kann“, sagt Astrid Lembcke-Thiel, Kuratorin für Bildung und Vermittlung.



Alle Teilnahmebedingungen können dem folgenden Veranstaltungsprogramm entnommen werden.



Veranstaltungsprogramm für Kinder und Familien:

* Das Kontaktdatenblatt steht online unter https://www.museum-wiesbaden.de/bildungsangebote zur Verfügung



Familienführung

"Von der Natur zu den Schätzen des Jugendstils"

Unter fachkundiger Begleitung können Familien interaktiv und kindgerecht in die Sammlungen von Natur und Jugendstil eintauchen.



Max. 8 Teilnehmer*innen pro Termin

Mundschutz ab 6 Jahren erforderlich

Anmeldung mit Kontaktdatenblatt* erforderlich unter:

edu@museum-wiesbaden.de

Interaktive Führung inkl. Eintritt: frei



Termine:

Dienstags und donnerstags, 11.00-12.30 Uhr in den Hessischen Sommerferien



Unterstützt durch die Aareal Bank AG – Exklusiver Partner des Bildungs- und Vermittlungsprogramms für Kinder und Jugendliche der Jugendstilsammlung F. W. Neess.



Museumswerkstatt für Kinder

Im Fokus steht stets ein Thema aus Kunst oder Natur. Nach einer spannenden Erkundungstour im Museum arbeiten die Kinder selbst künstlerisch unter fachkundiger Begleitung im Atelier.



Für Kinder von 6—12 Jahren

10, — Euro je Kind inkl. Eintritt

Corona bedingt: Max. 5 Kinder

Anmeldung mit Kontaktdatenblatt*: bis Fr 16:00, Fon 0611 ⁄ 335 2250

Mundschutz ab 6 Jahren erforderlich.



Termine:

Samstags, 11:00—13:30



Themen:

20.6.: Die Ausstellung "Die Bibliothek der Bäume" erkunden, eigene draußen entdecken und zeichnerisch studieren

27.6.: Lasst uns ein heiteres Sommerfest nach Ludwig Knaus in Form eines Pop-Up gestalten!

11.7.: "Gefangen!" Meine eigene Schmetterlingssammlungsbox

18.7.: Den wundersamen Bildwelten der Marianne von Werefkin auf der Spur

25.07.: Die Vielfalt der Samen und Früchte im Themenraum "Form" entdecken und zeichnen

08.08.: „Leuchtende Schmetterlinge“ nach Anregungen der Ausstellung „Schmetterlingen auf der Spur“

15.08.: „Alles in 3-D!“ Plastiken und Installationen betrachten, selbst formen, bauen oder montieren



Offenes Atelier für Familien zum Thema „Blau“



Bei diesem Format werden gemeinsam im Museum Schätze entdeckt! Im Rahmen einer gemeinsamen aktiven Erkundung der Sammlungen von Kunst und Natur wird gemalt, gezeichnet und mit spannendem Material den Dingen auf den Grund gegangen.



5, — Euro je Teilnehmendem inkl. Eintritt

Corona bedingt: Max. 8 Personen

Anmeldung mit Kontaktdatenblatt* am Tag selbst



Termin:

Sonntag, 19. Juli 15:00—17:00

