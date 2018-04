Spiele Anno Domini - Familientag

Tierisches Glückspiel im Schlosshof, Spieleparadies, Nervenkrieg im Schachclub, abenteuerliche Rollen- und Fantasy-Spiele in der ReckenEcke, Murmelbahnbau, lustiger Spielmann, große Tombola, köstliche Vitaminmixe, Leckeres vom Schülercafé Klippe und vieles mehr versprechen einen wunderbaren Nachmittag auf Schloss Klippenstein. Vom Gewölbekeller bis zum Jagdzimmer eröffnet jeder Raum eine ganz eigene Spielewelt. Probiert Spiele aus, findet Spielpartner, entwickelt neue Spielideen und habt jede Menge Spaß!



Aufruf: Alte Spiele gesucht! Armer Schwarzer Kater, Himmel und Erde, Gummitwist… Was spieltest Du früher in Deiner Kindheit? Zum Familientag laden wir Jung und Alt herzlich dazu ein, ihre Lieblingsspiele vorzustellen. Ladet im Themenraum „Alte Spiele“ mit Unterstützung der Museumspädagogen Kinder und Familien zum Spielen ein und lasst Eure Kindheit lebendig werden.



Einfach am Familientag auf dem Schloss vorbeikommen, im Festsaal nach Marion Kamolz oder Hauke Schiek fragen und gemeinsam ins Spielen kommen.



Dank EDEKA Scheller, der Aktion Mensch, dem Sächsischen Epilepsiezentrum Kleinwachau, dem Wunderland e. V., dem Kinder- und Jugendstadtrat Radeberg und vielen Partnern kommt hier garantiert keine Langeweile auf. Von Schaf bis Schach… entdeckt wundervolle neue und alte Spiele! Ermäßigter Eintritt für alle: Erwachsene 2 EUR / Kinder 1 EUR

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren