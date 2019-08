Pressemitteilung BoxID: 762693 (Museum Schloss Klippenstein)

Irish & American Folk - Open-Air auf Schloss Klippenstein

Samstag, 24. August 2019, ab 17 Uhr bis in die Nacht

Mit einer Mischung aus Blues, Country und Folkrock lädt der Verein Schloss Klippenstein e. V. mit dem keltischen Kult-Pub TIR NA N'OG aus Dresden-Neustadt zum kleinen, aber feinen Folk-Open-Air ein.



17 Uhr BRETTEL (D) Solo: Songs, Blues, Country & Folk

20 Uhr NOREIA (SLO/GB): Irish Folk



Lassen Sie sich ab 17 Uhr von dem Musiker BRETTEL die Klänge des Blues, Countrys und Folks näher bringen. Ab 20 Uhr können Sie mit der britisch-slowenischen Band NOREIA zu Irish Folk-Melodien abrocken. Natürlich können Sie dazu typische Biere und Whiskeys genießen und mit einem herzhaften Imbiss Kraft schöpfen. Die Veranstaltung findet im Unteren Schlosshof statt.



Der Einlass beginnt 16.30 Uhr. Eintritt: 8 EUR/ermäßigt 6 EUR



Brettel gehört zur jungen Generation der deutschsprachigen Liedermacher-Szene. Mit seinem imposanten Gitarrenspiel und seinen ehrlichen Texten blickt der gebürtige Dresdner immer wieder aus einem etwas anderen Winkel auf die Alltagssituationen des Lebens. Dabei legt er stets neue und aktuelle Themen auf den Tisch. In seinem Folk-Programm spielt Brettel Musik aus aller Welt. Dabei bedient er sich mit Country, Irish Folk und Blues an einer bunten Palette an Songs.

