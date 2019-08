Pressemitteilung BoxID: 765159 (Museum Schloss Klippenstein)

13. Schlössertour im Rödertal

Tag des offenen Denkmals auf Schloss Klippenstein / Eintritt frei!

Vier Schlösser auf einen Streich! Entdecken Sie zum Tag des offenen Denkmals 2019 Architektur und Kultur im Norden Dresdens! Die Tore der Schlösser in Radeberg, Wachau, Seifersdorf und Hermsdorf stehen Ihnen weit offen. Der Eintritt ist frei! Ein Shuttleverkehr verbindet alle vier Schlösser. Ideal ist aber auch eine Radtour von Schloss zu Schloss entlang des gut ausgeschilderten Rödertal-Radweges. In Radeberg und Hermsdorf haben Sie Bahnanschluss.



Auf Schloss Klippenstein Radeberg wird von 10 bis 17 Uhr ein feines Kulturprogramm geboten. Aktuell läuft die Sonderausstellung „Alte Mauern – Neue Ideen“, welche die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen und die Neugestaltung des Museums seit 1993 eindrucksvoll vor Augen führt. Blick Sie auch hinter die Kulissen! Wir öffnen unser in der Vorburg 2004 eingerichtetes modernes Museumsmagazin und gewähren Ihnen einmalig Zutritt zum Magazin, der „Schatzkammer“ unseres Museums. Zwischen 11 und 15 Uhr finden hier zu jeder vollen Stunde Führungen statt. Aus Sicherheitsgründen ist die Teilnehmerzahl je Führung auf maximal 10 Personen beschränkt.



Bitte melden Sie sich telefonisch unter 03528/442600 oder unter kontakt@schloss-klippenstein.de an.



Tag des offenen Denkmals 2019 – Programm Schloss Klippenstein Radeberg



10 - 17 Uhr Ausstellungen zur Schloss- , Stadt- und Industriegeschichte

11 - 15 Uhr Museumsmagazin – Stündlich Führungen mit Kustos Patrick-Daniel Baer

10 - 17 Uhr Schauwerkstatt Historische Böttcherei

11 - 16 Uhr Historische Mangelstube – Für eine kleine Spende mangeln wir Ihre Wäsche!

10 - 17 Uhr Besichtigung der historischen Gefängniszellen

10 - 17 Uhr Museumsshop

10 - 17 Uhr Imbiss und Getränke an der Schlossmühle, 100 m entlang der Großen Röder

10 - 17 Uhr Shuttleverkehr zwischen den Schlössern

17 Uhr Chorkonzert mit Chortissimo Dresden (Spenden willkommen!)



Sonntag, 8. September 2019, 17 Uhr



Chortissimo Dresden - Herbstkonzert



A-Cappella kann musikalisch abwechslungsreich, ernst und heiter sein. Das beweist Chortissimo Dresden. Der Chor lässt Füße wippen, lädt ein zum Mitsummen und sorgt für Gänsehaut. Begegnen Sie der Musik aus dem Barock, der Romantik sowie Gospels, Volksliedern, Evergreens und Hits der Rock- und Popmusik in überraschenden Arrangements. Eintritt frei, aber Spenden willkommen!

