07.11.18

Über die Wirkung von Riechen und Schmecken auf unser Zusammenleben diskutieren am 14. November 2018, um 19 Uhr, der Geruchsforscher Hanns Hatt, der Sinologe Thomas O. Höllmann, die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Anne-Rose Meyer und der Parfümeur Geza Schön im Museum für Kommunikation Berlin. Der Themenabend findet in der Veranstaltungsreihe „Mit allen Sinnen: Wie wir zusammen leben“ statt, die gemeinsam von Akademienunion und Schering Stiftung organisiert wird.



Brennendes Plastik, Omas Apfelkuchen oder der Körpergeruch eines geliebten Menschen: Keine andere Wahrnehmung empfinden wir so unmittelbar wie das Riechen. Unsere Geruchs- und Geschmackswahrnehmung ist eng mit Emotionen verknüpft und spielt damit für unser Zusammenleben eine besondere Rolle. Welchen Einfluss haben Riechen und Schmecken auf soziale Identität und Abgrenzung, auf gesellschaftliche Integration und Zusammenhalt? Diese Fragen diskutieren bei der interdisziplinären Veranstaltung „Geschmackswelten: Wie prägen Riechen und Schmecken unsere Gesellschaft?“ am 14. November 2018 im Museum für Kommunikation Berlin Hanns Hatt, Thomas O. Höllmann, Anne-Rose Meyer und Geza Schön. Neben der Diskussion präsentiert die Künstlerin Camilla Nicklaus-Maurer Geruchskunst mit zehn Duftinstallationen. Die Moderation übernimmt Tanja Runow von Deutschlandradio.



Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: www.akademienunion.de/mit-allen-sinnen

