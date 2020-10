Nach der erfolgreichen Durchführung der FABRIC DAYS Anfang September 2020 als erste physische Fachmesse nach dem Lockdown sind die Veranstalter der MUNICH FABRIC START Exhibitions GmbH in die Planungen für die nächste Messerunde zur Saison Spring.Summer 22 eingestiegen. Zielsetzung war, die aufeinander aufbauenden Messeformate VIEW Premium Selection und die 6 Wochen später folgende Hauptmesse in München zu realisieren.



In den vergangenen Tagen hat sich die Situation allerdings drastisch entwickelt und damit die Ausgangslage verändert. Die aktuellen Covid-19 Entwicklungen und die Ungewissheit über deren weiteren Verlauf nehmen den Veranstaltern die Gewissheit, in nur wenigen Wochen eine wie gewohnt professionell umgesetzte VIEW realisieren zu können. Weitere Maßnahmen wie z.B. eine Ausweitung der Reisebeschränkungen sind ebenfalls nicht absehbar.



Dass trotz der großen Herausforderungen einer Pandemie eine Fachmesse möglich ist, hat die FABRIC DAYS bewiesen. Vor dem Hintergrund der momentanen Entwicklung halten die Veranstalter eine Fachmesse Anfang Dezember allerdings nicht mehr für vertret- noch verantwortbar. Denn die Gesundheit und Sicherheit aller Aussteller, Besucher und Mitwirkenden auf den Messen hat immer oberste Priorität.



DURCHFÜHRUNG DER VIEW PREMIUM SELECTION NICHT MÖGLICH



Vor dem Hintergrund der gravierenden Entwicklungen sehen sich die Veranstalter daher veranlasst, die VIEW Premium Selection vom 01. – 02. Dezember 2020 abzusagen.



„Die Absage der Preview Messe VIEW ist definitiv eine schwere Entscheidung für uns, die auf unserem Sicherheits- und Verantwortungsbewusstsein gestützt ist. Denn bis Anfang Dezember sind es nur noch wenige Wochen – eine sehr kurze Zeit, in der das Risiko auf Basis des Infektionsgeschehens nicht ausreichend genug einzuschätzen ist, um mit der Planung der VIEW fortzufahren. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir unsere Reisetätigkeit und sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränken sollten – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt mit Ausblick auf die kommenden Wochen.“



Sebastian Klinder, Managing Director MUNICH FABRIC START



PLANUNG DER FABRIC DAYS VOM 26. – 28. JANUAR 2021



Nun konzentriert sich das Team auf die Organisation der zweiten Ausgabe der FABRIC DAYS vom 26. – 28. Januar 2021 im MOC München und ist zuversichtlich, der Textilindustrie den gewohnten Termin für die Präsentation der Spring.Summer 22 Kollektionen bieten zu können.



Das schlanke, business-fokussierte Format der FABRIC DAYS bietet die jetzt nötige Flexibilität, um schnell auf möglicherweise veränderte Gegebenheiten in den kommenden Monaten angepasst werden zu können. Oberstes Ziel ist hier, der Industrie die nötige Planungssicherheit und eine physische Textilmesse für den persönlichen Austausch zu bieten. Dabei berufen sich die Veranstalter besonders auf den Rückhalt der Textilbranche und das Vertrauen in dieser außergewöhnlichen Zeit.



„Selbstverständlich setzen wir alles daran, trotz der sehr dynamischen Zeiten unsere Planungen zu realisieren. Dies ist eine Perspektive für die Branche und unser festes Ziel, welches wiederum nur über einen gemeinsamen Effort erreicht werden kann. Flexibilität und Zusammenhalt ist jetzt besonders gefordert. Wir sind bereit, der Branche eine Plattform in München für den persönlichen Austausch zu bieten, sofern dies möglich und für alle Beteiligten verantwortbar ist.“



Frank Junker, Creative Director MUNICH FABRIC START



Die ersten fixen Zusagen und Anmeldungen für die FABRIC DAYS vom 26. – 28. Januar 2021 liegen dem Team der MUNICH FABRIC START bereits vor. Die Veranstalter rechnen wieder mit einem hochwertigen Kollektions-Portfolio von rund 400 internationalen Lieferanten, die ihre Neuheiten für die Spring.Summer 22 Saison in München präsentieren.

