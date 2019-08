Pressemitteilung BoxID: 764016 (MUNICHFABRICSTART Exhibitions GmbH)

BLUEZONE by MUNICH FABRIC START - Denim in neuer Dimension

Die BLUEZONE hat sich mit über 100 international ausgerichteten Brands als eine der weltweit bedeutendsten Denim Shows positioniert und ist Initiator einer starken Branchen Community, die für die zukunftsorientierte Neuordnung des Denim Marktes steht. Für Transparenz, umweltschonende Produktion, innovative Produkte und bewussten Konsum.



Am 3. und 4. September zeigt die BLUEZONE unter dem Thema ALL RELATED die neuesten Entwicklungen für Denim, Finishings, Washings und Ready Made Solutions in den Hallen 6 und 7, ergänzt um Vintage und Zeitloses in einer Neuauflage des 2018 initiierten BLUE FEST im Bluepark.



ALL RELATED

In der sich ständig verändernden Denim-Branche sind Weber, Produzenten und Hersteller mehr denn je im direkten Kontakt mit Endverbrauchern und müssen ihre Marketing- und Kommunikationsfähigkeiten ähnlich wie Jeansmarken entwickeln. Eine unsichtbare Grenze trennte bis vor kurzem die Akteure der Jeansindustrie von den Endverbrauchern. Aufgeschlossene und neugierige Kunden fordern Transparenz heute nicht mehr nur von Marken, sondern auch von Produzenten. Gleichzeitig übertragen Marken immer mehr Verantwortung. Genau in dieser Interaktivität liegt die neue Verbindung für das Zusammenspiel mit Endverbrauchern.

Blockchain, transparente Distributionskonzepte und Social Media bilden gemeinsam neue Standards, die die Branche selbst setzen muss. Weber und Hersteller sind Teil einer ALL RELATED-Kette globaler Werteveränderungen in der Gesellschaft.

‘

Mit der BLUEZONE als einer der größten internationalen Denim Shows ist eine Plattform entstanden, die Fachleute zusammenbringt, die auffordert Know-how weiterzugeben. Hier geschieht Networking in neuer Dimension. Neue Kommunikationskanäle, transparente Produktionsketten und ein verändertes Verbraucherverhalten stellen die Denim-Industrie vor grundlegende Herausforderungen, bieten gleichzeitig aber auch große Chancen für eine zukunftsorientierte BLUE Industry.‘ Sebastian Klinder, Managing Director MUNICH FABRIC START



ALL RELATED COLLAB PROJECT

Ein zentraler Show Case, wie zukünftige Kollaborationen aussehen können und werden, ist das ALL RELATED COLLAB PROJECT der BLUEZONE. Diese starke Initiative bündelt Kreativität, Kooperation, Transparenz und Verantwortung. Internationale Designer, Stoffanbieter, Zutaten-hersteller und Produzenten haben sich in 8 Teams aufgeteilt und ihre Vision einer nachhaltigen Denim-Silhouette realisiert.



‘Mit dem ALL RELATED COLLAB Project gehen wir einen Schritt weiter. Dieses Projekt ist eine noch nie dagewesene Initiative, bei der sich 23 Aussteller der BLUEZONE mit Designern zusammengeschlossen haben, um gemeinsam ein Stück innovative Denim-Vision zu schaffen.’ Lucie Germser, Head of Communication & Design, Monsieur-T.



Innovation und Nachhaltigkeit sind und bleiben zentrale Themen für Denim. Einige der auf der BLUEZONE präsentierten Neuheiten sind:



Candiani reduziert aufgrund der patentierten Kitotex Technologie den Wasserverbrauch drastisch, ist biologisch abbaubar und unterstützt sogar bei der Reinigung des Abwassers. Herkömmliche Chemikalien kommen dabei nicht mehr zum Einsatz.



Naveena Denim hat sich auf umweltschonende und funktionelle Fasern und Garn-Engineering konzentriert und präsentiert „Zevolution“, einen Denim aus umweltschonenden Fasern statt Baumwolle sowie „Retrotech“, eine moderne Vintage-Baumwolle mit Stretch-Mix.



Piovese etabliert mit Rainbow, Natural, Flames und Dryscratch vier Grundprinzipien als Forschungs- und Innovationslinien, dank der sie auf ethische Weise wachsen können.

Texpro recycelt 70% des zur Produktion verwendeten Wassers und verwendet Laser-Waschtechniken zum Färben und Ausrüsten.



Bossa launcht die neue Serie der „Eversoft“ Familie mit neuen Finishing-Technologien, die einen extremen Komfort und superweichen Griff erzielen. In Zusammenarbeit mit SAAT x Texpro Corp

x Bossa sind die neuen japanisch inspirierten, hochwertigen Hostess-Outfits entstanden.



Berto erweitert die „Pianeta“-Produktrange, die Produktionsabfälle wiederverwertet.

Calik Denim konzentriert sich auf „Selfsized Boost“, ein neues Konzept für langlebige Lieblingsstücke. Kilim Denim verwendet dank des „Cactus Project“ eine neue Technologie, die Indigo besser auf dem Kettgarn haften lässt und dadurch 93% Wasser einspart.



Tejidos Royo zeigt die weltweit einzige Foam Indigo Dyeing Technologie und erzielt damit einen um 100% reduzierten Wasserverbrauch, einen 89% geringeren Chemikalieneinsatz sowie 65% weniger Energie-Verbrauch.



Candiani Denim und Ruedi Karrer feiern ihre erste, ganz besondere Zusammenarbeit auf der BLUEZONE. Candiani Denim lässt Ruedi Karrers Traum wahr werden: Eine eigen kreierte Jeans in einer Limited Edition von 60 nummerierten Modellen. Entworfen von Ruedi, entwickelt von Candiani und hergestellt zu 100% in Italien von IMJIT. Die Verkaufserlöse fließen in den Ausbau des von Karrer gegründeten Jeans Museums in Zürich. Das ganz spezielle und sehr persönliche Jeans-Projekt enthält auch einen Kurzfilm über das Leben und die Leidenschaft von Ruedi Karrer, der am 3. September in der BLUEZONE uraufgeführt wird.



Verbraucher fordern heute mehr denn je von ihrem Denim. CARVED IN BLUE fragt Experten, wie sie die bevorstehenden Herausforderungen einschätzen. Die neuen Video-Serie von TENCEL™ Denim über Collaboration, Cotton and Beyond, Closing the Loop and Future Thinking.



Dienstag 3. September 2019 um 10.00 Uhr & 17.00 Uhr

Mittwoch 4. September 2019 um 10.00 Uhr & 16.00 Uhr



Vertieft werden diese und andere relevante Themen für den Denim-Markt in Talks und Panel Diskussionen von beispielsweise Sportswear International, Monsieur-T., Archroma, Tejidos Royo, der Blogger’s Hour und der ALL RELATED COLLAB Präsentation an der langen Holztafel im Zentrum der BLUEZONE, die Raum für direkten Austausch und persönlichen Dialog bietet.



Das komplette Vortragsprogramm der finden Sie unter >> events.munichfabricstart.com



Öffnungszeiten

BLUEZONE



03. September 2019 | 9.30 bis 18.30 Uhr

04. September 2019 | 9.30 bis 18.30 Uhr



MUNICH FABRIC START & KEYHOUSE & SOURCING

03. September 2019 | 9.30 bis 18.30 Uhr

04. September 2019 | 9.30 bis 18.30 Uhr

05. September 2019 | 9.30 bis 16.00 Uhr



Wir danken IPEKER für das Sponsoring der Shuttle Busse.

