1. Autokino über den Dächern Ulms

Ulmer Autokino startet ab 30. April auf dem Dach vom Blautal Center Ulm



Endlich wieder ins Kino gehen – äh sorry, fahren! Das gab es so noch nie in Ulm! Ein Autokino hoch über den Dächern der Stadt.



Realisiert wird das innovative Konzept vom Blautal Center Ulm, dem Xinedome, den Gastronomen Michael Freudenberg und Oliver Loser und dem Ulmer Lokalradio DONAU 3 FM. Nachdem Statiker, die Stadt Ulm und die Techniker ihr „Go“ gegeben haben, startet das Ulmer Autokino am 30. April mit dem deutschen Blockbuster „Nightlife“ mit Elyas M‘Barek.



Guido Reuter vom Blautalcenter Ulm ist begeistert: „Wir werden große Teile unseres Center-Daches als Fläche zur Verfügung stellen, auch die Zu- und Abfahrten sind perfekt geregelt. Die Leinwand ist unglaubliche 12 x 6 Meter groß, da wird jeder Zuschauer wirklich sehr gutes Kinofeeling haben.“



Der Ton zum Film kommt ganz einfach aus dem jeweiligen Autoradio, erklärt DONAU 3 FM Geschäftsführer Carlheinz Gern: „ Wir haben dafür alle unsere guten Drähte zu den Landesmedienanstalten glühen lassen, um ganz schnell und unkompliziert eine UKW-Frequenz zu bekommen.“ DONAU 3 FM Geschäftsführer Stephan Huber ergänzt: „Die meisten Fahrzeuge sind heutzutage mit mehr als 10 Boxen, Dolby Digital und Soundprozessoren der Spitzenklasse ausgerüstet – das wird ein Augen- und Ohrenerlebnis!“



Für das leibliche Wohl sorgen die beiden umtriebigen Ulmer Gastronome Michael Freudenberg und Oliver Loser. „Jeder erhält direkt bei der Einfahrt ein Snackpaket mit Popcorn, Chips, süßen Snacks und Softgetränken,“ erklärt Oliver Loser. Das Beste: Dieses Snackpaket ist bereits im Kinoticketpreis enthalten! Später soll es auch Pizza und andere warme Snacks geben. „Wir sind begeistert davon, was wir hier in so kurzer Zeit gemeinsam realisiert haben“, freut sich Michael Freudenberg.



Wichtig ist: Pro Auto dürfen maximal 2 Erwachsene und zusätzlich noch bis zu 2 Kinder bis 14 Jahren sitzen. Täglich wird es eine Vorstellung ab 21 Uhr geben, später im Sommer ab 21:30 Uhr. Bereits 90 Minuten vor Filmbeginn wird die Fläche zum Befahren geöffnet.



Und was wird gezeigt? Julia Uchtmann vom Xinedome Ulm: „Wir haben uns für die erste Woche für eine Mischung aus Oscar-prämierten Topfilmen wie ‚Bohemian Rhapsody‘ und ‚Joker‘ und aktuellen deutschen Blockbustern wie ‚Die Känguru-Chroniken‘ und ‚Nightlife‘ mit Elyas M’Barek entschieden. In der 2. Woche geht es unter anderem mit 2 Will Smith Filmen, Gemini Man und Bad Boys for Life, dem neuesten Disney-Film Onward und dem Grusel-Hit Countdown weiter. “



Am Programm der folgenden Wochen wird noch gearbeitet. Infos dazu bekommt man jederzeit über die Homepage www.ulmer-autokino.de , auf der Facebookseite des Ulmer Autokinos oder regelmäßig im Programm und allen Kanälen von DONAU 3 FM.



DONAU 3 FM ist der Lokalsender für den grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum Donau – Iller (Ulm, Neu-Ulm und die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm und Günzburg). Bereits 168.000 Menschen in Ulm und Umgebung hören täglich das DONAU 3 FM Programm aus Lokalität, der meisten Musik und der größten Abwechslung.



DONAU 3 FM ist ein Programm der M.O.R.E. Lokalfunk Baden-Württemberg GmbH & Co. KG. Gesellschafter sind Burda Broadcast Media GmbH & Co. KG (50%) und Studio Gong GmbH & Co. Studiobetriebs KG (50%).

