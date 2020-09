Der erst kürzlich gestartete Kanal (www.instagram.com/moontara) der Moontara GbR, Hersteller von Luxusgeschenken, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Erst vor wenigen Tagen war die Website www.moontara.com in Betrieb genommen worden, eine Website, auf der sich personalisierte, exklusive Kunstplattformen erstellen lassen.



Die personalisierten Kunstwerke lassen sich direkt als Geschenk versenden. "Auf unserem Instagram-Kanal möchten wir vor allem Künstlern und professionellen Fotografen Ideen für einzigartige, exklusive Fotos an die Hand geben" so Dr. Mahmoud Rashidi. "Diese lassen sich dann über unsere Website hochladen und die Moontara beidseitig personalisiert gestalten. Jedes unserer Produkte ist ein Unikat und wird individuell, made in Germany, von Hand gefertigt."



Die Website des Unternehmens enthält zusätzliche Informationen.

(lifePR) (