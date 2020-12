Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat im November den KirAc Stiftungsfonds alpha (DE000A2P37D0) aufgelegt. Der weltweit anlegende Mischfonds wird nach den Nachhaltigkeitskriterien der Pax-Bank gemanagt, die auf Anfrage des Stiftungsforums im Bistum in Aachen den Fonds in Kooperation mit Monega initiiert hat. Investiert wird nur in Aktien und Anleihen von Staaten und Unternehmen, die mit ihrem Sozial- und Umweltverhalten einen positiven Beitrag zu den christlichen Zielen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung leisten. Mit dem neuen Fonds baut Monega ihr Angebot an nachhaltigen Fonds systematisch weiter aus.



"Der KirAc Stiftungsfonds alpha richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die die Chancen an den internationalen Kapitalmärkten nutzen wollen und ihr Geld gleichzeitig ethisch-nachhaltig nach christlichen Grundsätzen investieren möchten", erläutert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG die Ausrichtung des Fonds. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem KirAc Stiftungsfonds alpha ab sofort einen weiteren nachhaltigen Fonds anbieten und mit der Pax-Bank einen renommierten Partner im Bereich der nachhaltigen Vermögensanlage gewinnen konnten."



Anlageuniversum des KirAc Stiftungsfonds alpha sind die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Bis zu 30 Prozent seiner Anlagen darf der Fonds dabei in Aktien aus entwickelten Märkten investieren. Auf der Rentenseite werden insbesondere Anleihen von Staaten bzw. staatsnahen Emittenten und Unternehmen sowie auch Pfandbriefe berücksichtigt. Die Gewichtung nach Aktien und Anleihen im Fonds wird über ein proprietäres Bewertungsmodell gesteuert.



Für die Einzeltitelauswahl berücksichtigt Monega die Nachhaltigkeitskriterien der Pax-Bank. Die ethisch-nachhaltige Ausrichtung der Bank bedingt, dass nur in solche Unternehmen und Staaten investiert wird, die mit ihrem Sozial- und Umweltverhalten einen positiven Beitrag zu den christlichen Zielen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung leisten. „Um Unternehmen und Staaten herauszufiltern, die diesen Werten entsprechen, arbeiten wir im KirAc Stiftungsfonds alpha mit klar definierten Ausschlusskriterien und einem relativen Best-in-Class-Ansatz“, erläutert Gregor Kuhl, Bereichsleiter Asset Management bei der Pax-Bank. Mit diesem doppelten Anlagefilter werden Emittenten ausgewählt, die mit ihren Produkten, Dienstleistungen und ihrem Handeln den Ansprüchen eines ethisch-nachhaltigen Investments - gemäß der Deutschen Bischofskonferenz - an ökologische Zukunftsfähigkeit (Environment), soziale Verantwortung (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) gerecht werden. Neben diesen Nachhaltigkeitsvorgaben werden für die Aktienauswahl noch weitere Kriterien angewendet wie etwa eine niedrige Verschuldung, eine historisch gute Kursentwicklung und relativ niedrige Kursschwankungen. Bei Anleihen wird zum Zeitpunkt der Investition insbesondere auf die gute Bonität der Emittenten und damit eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit geachtet. Anlagen in ausländischer Währung sollen nahezu vollständig gegen Kursschwankungen gesichert werden.



„Wir freuen uns, dass es mit dem KirAc Stiftungsfonds alpha jetzt einen weiteren Fonds gibt, der speziell für die kirchlichen Stiftungen im Bistum Aachen aufgelegt wurde und daher das Anlageuniversum über die derzeitigen Anlagerichtlinien hinaus erweitert. Das bietet große Vorteile bei unseren Anlageentscheidungen“, sagt Angela Mispagel, Geschäftsführerin Stiftungsforum Kirche im Bistum Aachen.



Monega bietet aktuell 14 Fonds an, die nach ESG- und/oder Impact-Kriterien gemanaged werden - u.a. den bereits in 2007 aufgelegten Monega FairInvest Aktien, den DEVK Anlagekonzept RenditeNachhaltig, den BIB Nachhaltigkeit Aktien Global sowie den Kölner Nachhaltigkeitsfonds. Gleichzeitig ist der neue KirAc Stiftungfonds alpha einer von rund 50 Partnerfonds, die Monega zu ausgewählten Anlagethemen mit ihren Fondspartnern auflegt, diese selbst managed oder ausgewählte Spezialisten als Fondsberater hinzuzieht.



Über die Pax-Bank:



Die Pax-Bank als genossenschaftlicher Finanzdienstleister mit christlicher Orientierung hat eine lange Tradition. Bereits 1917 als Selbsthilfeeinrichtung katholischer Priester in Köln gegründet, steht die Bank für ökonomisches Handeln mit ethischer Zielsetzung. Zu den Kunden der Bank zählen kirchliche, gemeinnützige, soziale Institutionen und Vereine sowie Verbände, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts und Privatpersonen. Die Pax-Bank ist offen für alle Menschen und Organisationen, die sich mit den christlichen Werten identifizieren. Mit Filialen in Köln, Aachen, Mainz, Trier, Essen, Erfurt und Berlin bietet die Bank ein umfassendes Leistungsangebot mit maßgeschneiderten Finanzprodukten.



Über das Bistum Aachen:



Das Bistum Aachen ist eine römisch-katholische Diözese in der deutschen Kirchenprovinz Köln. Bischofssitz ist die Stadt Aachen und Kathedralkirche der Hohe Dom zu Aachen, der 1978 als erstes deutsches Denkmal in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Amtierender Bischof des Bistums ist Dr. Helmut Dieser. Das Stiftungsforum Kirche im Bistum Aachen ist eine der fünf bischöflichen Stiftungen und setzt sich vor allem für eine wertvolle Zukunft der Kirche ein.



Disclaimer:



Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), die kostenlos auf der Homepage der Gesellschaft unter www.monega.de abgerufen oder von der Gesellschaft in gedruckter Form über die Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln bezogen werden können. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist Dezember 2020, soweit nicht anders angegeben.

