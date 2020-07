Pressemitteilung BoxID: 809331 (Molkerei Söbbeke GmbH)

Saisonaler Bio-Genuss!

Die limitierten Kreationen von Söbbeke machen Lust auf den Herbst

Die Natur zeigt sich zum Jahreszeitenwechsel von einer ihrer schönsten Seiten: Bunte Blätter, heimische Beeren und Pilze gibt es zu entdecken. Die Biomolkerei Söbbeke holt diese wunderbare Kulisse mit ihren neuen Herbst/Winter-Kreationen ab September nach Hause. Ein besonderes Highlight ist der neue Bio-Joghurt in der Sorte Holunderbeere-Vanille, hergestellt aus bester Bioland-Milch, ganz ohne zugesetzte Aromen – pure Freude an unverfälschtem Genuss!



NEU: Bio-Saisonjoghurts Holunderbeere-Vanille und Feige-Walnuss



Die Biomolkerei Söbbeke sorgt mit ihren ausgefallenen Kreationen für Abwechslung im Kühlregal und liegt mit saisonalen Zutaten am Puls der Zeit. Im neuen Bio-Saisonjoghurt dürfen reife, fruchtig-spritzige Holunderbeeren mit süßer Vanille auf kuschlige Tauchstation gehen. Auch die Sorte Feige-Walnuss darf nach dem Erfolg aus dem Vorjahr wieder herbstliche Stimmung mit der unschlagbaren Kombination aus herb-süßen Feigen und knackigen Walnüssen verbreiten. Die harmonischen Joghurt-Kreationen werden aus bester Bioland-Milch hergestellt und kommen selbstverständlich ganz ohne Aromastoffe aus. Das umweltfreundliche 500-Gramm-Glas ist die perfekte Portionsgröße, um sich allein oder zu zweit auf der Couch einzumummeln und zu schlemmen.



Söbbeke Bio-Saisonjoghurts Holunderbeere-Vanille und Feige-Walnuss, 500 g, UVP 1,89 €, im Bio-Fachhandel erhältlich; Aktionszeitraum: 01. September 2020 bis 28. Februar 2021



Mit dem Söbbeke Bio Waldkäse Baumpatenschaften gewinnen



Hier kommt Abwechslung fürs Abendbrot! Auch der beliebte Bio Waldkäse kommt diesen Herbst für kurze Zeit wieder in den Handel.



Steinpilze, Wacholderbeeren, Zwiebeln und Pfeffer sorgen für einen kräftig-aromatischen Geschmack. Wie alle Söbbeke Käse-Kreationen wird der Bio Waldkäse noch handwerklich in der eigenen Käserei im Münsterland gekäst und reift sechs Wochen auf Fichtenbrettern. Auf deftigem Bauernbrot macht der Käse eine gute Figur, aber auch solo als aromatischer Snack zu einem Glas Rotwein.



Passend zum Bio Waldkäse verlost Söbbeke im Zeitraum vom 15. September bis zum 31. Dezember 2020 111 Baumpatenschaften und leistet damit einen Beitrag zu Wiederherstellung natürlicher Öko-Systeme in Deutschland – ganz im Sinne der eigenen Philosophie. Das Verbraucher-Gewinnspiel findet auf soebbeke.de/baumpatenschaft statt und wird am PoS durch Thekenaufsteller unterstützt.



Söbbeke Bio Waldkäse, 100 g, UVP 2,39 €, im Bio-Fachhandel erhältlich; Aktionszeitraum: 15. September 2020 bis 31. März 2021

