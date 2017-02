Mövenpick übernimmt Luxus-Resort im thailändischen Hua Hin

Das Schweizer Hotelunternehmen Mövenpick Hotels & Resorts gibt die Übernahme eines luxuriösen Bungalow- und Suiten-Resorts in Hua Hin/Thailand bekannt: das Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin. Die Umbenennung ist für November 2017 geplant.



Eröffnet in 2010, bietet das derzeitige Asara Villa and Suite Resort 96 Zimmer, aufgeteilt auf 54 Bungalows mit eigenem Pool und 42 Suiten. Das Resort im Besitz der Ocean Property liegt an einem der beliebtesten Strände Thailands und ermöglicht anspruchsvollen Freizeitreisenden und Familien einen entspannten Urlaub.



Das Strandresort ist bekannt für sein Restaurantangebot. Dazu gehören ein unkompliziertes Buffet-Restaurant, ein Spezialitäten-Restaurant direkt am Strand und eine Lobby-Lounge sowie einladende Pool-Bar.



Es bietet zudem einen herausragenden Spa mit acht Anwendungsräumen, einen liebevoll ausgestatteten Kids-Club, exklusive Veranstaltungsräume, eine Bücherei, verschiedene Pools und einen wunderschönen tropischen Garten.



"Unser Mövenpick Resort in Hua Hin ist das perfekte Hotel für Familien, Paare und exklusive Veranstaltungen (MICE); ein Zufluchtsort außerhalb Bangkoks mit seinem hektischen Treiben", erläutert Andrew Langdon, Mövenpick Hotels & Resorts Global Chief Development Officer und Senior Vice President Asia.



"Es bietet eine Mischung aus Mövenpicks Liebe zum Detail, der herausragenden thailändischen Gastfreundschaft, einem außergewöhnlichen Service, besonderen Hotelannehmlichkeiten und dem malerischen Charme des Resorts. Nationale und internationale Gäste aller Altersgruppen werden hier unvergessliche Ferien erleben."



Zentral gelegen im berühmten thailändischen Küstenort, nur drei Stunden Autofahrt von Bangkok entfernt, ist das Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin weniger als ein Kilometer vom Hua Hin Airport und nur fünf Minuten Autofahrt vom Zentrum mit seinen beliebten Shoppingmalls und dem Nachtleben entfernt. Auch für entspannte Kurzurlaube bietet sich dieser Ort auf dem thailändischen Festland mit seiner Kombination aus Strandferien und den Sightseeing-Möglichkeiten an.



"Wir freuen uns sehr, ein so schönes Strandresort in unser schnell wachsendes Portfolio aufnehmen zu dürfen", ergänzt Langdon. "Vor allem weil es sich dabei um ein Hotel an einem solch etablierten Ort und im Besitz eines solch angesehenen Eigentümers befindet. Das Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin ergänzt perfekt unser bestehendes Portfolio der Mövenpick Resorts in Thailand: Mövenpick Siam Hotel Pattaya, Mövenpick Resort Bangtao Beach Phuket und Mövenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket."

Mövenpick Hotels & Resorts AG

Mövenpick Hotels & Resorts ist eine internationale Hotelgruppe im gehobenen Segment mit über 16'000 Mitarbeitern und betreibt derzeit 83 Hotels und Resorts sowie Nilfahrtschiffe in 25 Ländern. Um die 20 Projekte befinden sich in der Planung oder Voreröffnung, so in Chiang Mai (Thailand), Al Khobar (Saudi Arabien) und Nairobi (Kenia). Die Unternehmensstrategie sieht die Expansion in den Kernmärkten Europa, Afrika, im Nahen Osten und Asien vor.



Mit Sitz in der Zentralschweiz (Baar), ist Mövenpick Hotels & Resorts auf Geschäfts- und Konferenzhotels, Nil-Kreuzfahrtschiffe sowie auf Resorts mit individuellem Charakter spezialisiert. "Global denken - lokal handeln" ist das Leitmotiv für jedes Haus im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Geprägt durch ihre Schweizer Wurzeln, steht die Hotelgruppe für entgegenkommenden Service und kulinarischen Genuss - verbunden mit einer persönlichen Note. Darüber hinaus ist Mövenpick Hotels & Resorts das am meisten Green Globe zertifizierte Hotelunternehmen und dokumentiert so den Respekt für die Umwelt.



Die Hotelgruppe ist im Besitz der Mövenpick Holding (66,7%) und der Kingdom Gruppe (33,3%). Weitere Informationen finden Sie unter www.movenpick.com/de.





