Mövenpick Hotels & Resorts lanciert den "Little Birds Club"

Mit dem Kinderprogramm von Mövenpick Hotels & Resorts sind Familien bestens versorgt: Dafür sorgt in allen Häusern der internationalen Hotelgruppe der Little Birds Clubs.



Von Kochkursen über lokalen Tanzunterricht bis hin zu Wanderungen mit Vogelsafari ist alles dabei, was Kinderherzen glücklich macht. Das bestehende Programm der Kinderclubs wird stetig durch neue Freizeitaktivitäten ergänzt. Die Angebote sind auf die jeweiligen lokalen Gegebenheiten zugeschnitten und übermitteln kulturelle, kulinarische und geografische Besonderheiten der verschiedenen Regionen.



Das Angebot des „Little Birds Club“ ist Teil des neuen „Mövenpick Family“-Programms, das speziell für Eltern und Kinder zugeschnitten ist. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren und kann in allen Hotels von Mövenpick Hotels & Resorts in Anspruch genommen werden. Das altersgerechte Programm vom „Little Birds Club“ beinhaltet fünf Bereiche:





Lokale Aktivitäten – um jungen Gästen die lokale Kultur durch Kunst, Handwerk oder Musik näherzubringen

Familienaktivitäten – hier erleben Eltern und Kinder bei Tanzkursen und Fitnessübungen etc. wertvolle Zeit zusammen

Naturbezogene Aktivitäten – um Kinder für die Bedeutung der Natur und Umweltschutz zu sensibilisieren. Das Angebot ist auch Teil des Mövenpick Corporate Social Responsibility Programms ‚Shine‘

Kochkurse, die Kindern Freude an der Zubereitung von gesunden Mahlzeiten bereiten. Mit den Kindermenüs ‚Power Bites‘ sollen gesunde Lebensmittel für das Kinderauge spielerisch gestaltet werden – das Angebot steht auch im Einklang mit Mövenpicks kulinarischem Erbe

Bibliotheken mit Kinderbüchern, in der junge Gäste altersgerechte Bücher ausleihen und in den Hotelräumen lesen können





In den „Little Birds Clubs“ der Mövenpick Hotels in Asien, gehört im Mövenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket beispielsweise der Besuch im Biogarten sowie Thai-Kochkurse zu den Highlights; im Mövenpick Resort Bangtao Beach Phuket können Kinder aus Kokosnussblättern Tiere basteln; im Mövenpick Hotel Mactan Island Cebu kann man Pflanzen ‚adoptieren‘ und Ukelele spielen lernen und das Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali bietet Bastelkurse für traditionelle balinesische Drachen sowie Sprachkurse in Balinesisch an.



In Ägypten können Kids im Mövenpick Resort Assuan unter anderem nubische Tänze lernen und im Mövenpick Resort Taba wird landestypisch gebastelt. Im marokkanischen Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakesch steht das Herstellen von Spielzeug aus recyceltem Material auf dem Programm.



In Jordanien im Mövenpick Resort & Residences Aqaba lernen Kinder den arabischen Dabke-Tanz und lernen Wissenswertes über das Leben am Roten Meer, während im Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba eine Tour im Biogarten möglich ist sowie die Teilnahme an den beliebten ‚Famolympics‘, bei der alle Familienmitglieder gemeinsam Hindernisparcours im Pool oder am Strand bewältigen.



Auch die Hotels im Nahen Osten haben ein aufregendes Angebot für die kleinen Gäste parat: so können sie beispielsweise an einer Vogelsafari im Mövenpick Beach Resort Al Khobar (Saudi-Arabien) und im Mövenpick Ibn Battuta Gate Hotel Dubai an Kunst- und Handwerkskursen teilnehmen.



Im Mövenpick Hotel Stuttgart in Deutschland haben Kinder Zeit bei der ‚Mini Kitchen‘-Tour in die kulinarische Welt des Hotels einzutauchen und dabei lokale Zutaten, Kochkünste und Service-Traditionen kennenzulernen.



Der „Little Birds Club“ ist eine der fünf Säulen des „Mövenpick Family“-Programms. Dieses beinhaltet ferner spezielle Rabatte für Zimmerbuchungen, das gesunde ‚Power-Bites‘-Kindermenü, kostenloses Babyzubehör auf Anfrage und weitere Angebote vom speziellen Fernsehprogramm für Kinder bis hin zu Babysitting. Weitere Informationen unter http://www.movenpick.com/de/movenpick-family/

Mövenpick Hotels & Resorts AG

Mövenpick Hotels & Resorts ist eine internationale Hotelgruppe im gehobenen Segment mit über 16'000 Mitarbeitern und betreibt derzeit über Hotels und Resorts sowie Nilfahrtschiffe in 24 Ländern. Um die 20 Projekte befinden sich in der Planung oder Voreröffnung, so in Chiang Mai (Thailand), Al Khobar (Saudi Arabien) und Basel (Schweiz). Die Unternehmensstrategie sieht die Expansion in den Kernmärkten Europa, Afrika, im Nahen Osten und Asien vor.



Mit Sitz in der Zentralschweiz (Baar), ist Mövenpick Hotels & Resorts auf Geschäfts- und Konferenzhotels, Nil-Kreuzfahrtschiffe sowie auf Resorts mit individuellem Charakter spezialisiert. "Global denken - lokal handeln" ist das Leitmotiv für jedes Haus im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Geprägt durch ihre Schweizer Wurzeln, steht die Hotelgruppe für entgegenkommenden Service und kulinarischen Genuss - verbunden mit einer persönlichen Note. Darüber hinaus ist Mövenpick Hotels & Resorts das am meisten Green Globe zertifizierte Hotelunternehmen und dokumentiert so den Respekt für die Umwelt.



Die Hotelgruppe ist im Besitz der Mövenpick Holding (66,7%) und der Kingdom Gruppe (33,3%). Weitere Informationen finden Sie unter www.movenpick.com/de.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren