MMC Studios vertrauen auf möller pr

Die Kölner Kommunikationsagentur möller pr kann sich erneut über einen weiteren Kunden freuen: Die renommierte Full-Service PR-Agentur hat die PR der MMC Studios übernommen. Insbesondere ist möller pr künftig für die Content-Entwicklung, die Pressearbeit und die Social Media-Betreuung des ebenfalls in Köln ansässigen Studio-Anbieters verantwortlich. MMC ist der 7. Neukunde von möller pr in diesem Jahr. Damit setzt möller pr ihren Wachstumskurs konsequent fort. Zu den Kunden der möller pr zählen unter anderem verschiedene Gesellschaften der Deutsche Bahn AG oder der international führende Bürobedarfanbieter Office Depot.



Die privat geführte MMC Studios Köln GmbH verfügt über eines der größten und modernsten Studiogelände in ganz Europa. Hierzu gehören 22 Film- und TV-Studios auf rund 157.000 Quadratmetern. Zum Leistungsprofil der MMC Studios zählen bekannte Serien-Produktionen wie „Alles was zählt“, nationale und internationale Spielfilm-Produktionen wie „Der Medicus“ und „55 Steps“ und Live-Produktionen wie „Let’s Dance“ und aktuell das „Supertalent“.



Neben der klassischen PR ist die möller pr spezialisiert auf die Krisenkommunikation: Die Agentur zählt zu den führenden deutschen Beratungsgesellschaften für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Veränderungsprozessen. Zurzeit gestaltet möller pr unter anderem die sanierungsbegleitende PR des zweitgrößten deutschen Vielfliegerprogramms topbonus. Zuletzt war die Agentur für die Insolvenz-Kommunikation des Reisekonzerns UNISTER verantwortlich. Für dieses Projekt wurde möller pr erst kürzlich mit dem WirtschaftsWoche Award „Best of Consulting 2017 Mittelstand“ in der Kategorie „Marketing und Vertrieb“ ausgezeichnet.

