Interessante Events und kreative Küche im Miraggio

2020 startet mit neuem Küchenchef und attraktiven Frühbucherrabatten

Das neue Jahr startet mit guten Nachrichten aus dem 5-Sterne Miraggio Thermal Spa Resort auf Kassandra. Giorgos Papadopoulos bringt als neuer Chefkoch Erstklassigkeit, Erfahrung und frischen Wind in das vielfältige kulinarische Angebot des Resorts. Dabei entwickelt er die Miraggio-Philosophie weiter, aus handverlesenen lokalen Zutaten die griechische Tradition des Kochens mit moderner Kreativität zu kombinieren. Wer sich ein traumhaftes Urlaubsziel mit garantiertem Gaumenschmaus zu günstigen Preisen sichern will, sollte bis zum 15. April 2020 seinen Aufenthalt buchen und mit einem Zimmerpreis ab 112 Euro plus vielen Extras von den großzügigen Frühbucherrabatten profitieren. Das ganz Jahr über locken außerdem interessante Events wie der „Miraggio Kassandra Run“, das Miraggio Music Festival, das erste Oktoberfest oder ein internationales Tennis-Turnier. Weitere Informationen: www.miraggio.gr



Giorgos Papadopoulos sorgt mit seiner Kochkunst ab sofort für neue Impulse in den fünf Restaurants sowie sechs Bars und Lounges des Miraggio Thermal Spa Resort. Seine Kreationen sind weit über die Grenzen Griechenlands bekannt. „Miraggio war der Grund, warum ich aus Amerika zurückgekommen bin. Es ist eins der Top-Hotels in Griechenland. Mein Ziel als Chefkoch ist es, die saisonal besten Rohstoffe, die wir hier in großer Fülle direkt aus unserem Umfeld beziehen können, in ihrer möglichst natürlichsten Form und gleichzeitig auf kreative Weise zu präsentieren“, fasst der sympathische Fan der Red Hot Chilli Peppers seine Pläne zusammen. Dabei möchte er sich auch von den Rezepten der Einheimischen inspirieren lassen.



Der erfahrene Koch hat seine Ausbildung an der Advanced School of Tourism Education auf Kreta, Griechenland absolviert. Bei den Olympischen Spielen 2004 präsentierte er gekonnt die griechische Küche. Er besitzt vier Goldmedaillen, die er bei den Nationalen Greek Culinary Competitions ergatterte.



Bis zu 30 Prozent Frühbucherrabatt



Wer diese neue Küche selbst erleben will und sich bis zum 15. April 2020 für einen Urlaub im Miraggio Thermal Spa Resort entscheidet, erhält ab sofort bis zu 30 Prozent Frühbucherrabatt. Eine Nacht im Standard-Doppelzimmer mit Gartenblick und vielen Extras ist dabei schon ab 112 Euro buchbar. Im Angebot enthalten sind neben dem Frühstück vom Buffet im Kritamo Restaurant auch der Transfer von und zum Flughafen Thessaloniki, W-LAN-Nutzung, Parkplatz, Sonnenliegen und -schirm sowie ein Besuch der „Water Source Journey“. Diese Anwendung im luxuriösen Myrthia-Spa ist eine „Reise“ durch drei Pools mit Thermal- oder Thalasso-Wasser zwischen 32 und 10 Grad. Die unterschiedlichen Temperaturen sorgen nicht nur für Abkühlung nach einem heißen Tag, sondern helfen auch der Haut, sich zu beruhigen und zu heilen. Voraussetzung für die Frühbucher-Angebote ist ein Mindestaufenthalt von drei Nächten zwischen dem 27. April und 25. Oktober 2020.



Neu: All-Inclusive und vergrößerte Poolanlage für Kinder



In der kommenden Sommersaison ist auch erstmals ein All-Inclusive-Angebot für einen ganz entspannten Urlaub buchbar. Inkludiert sind Frühstück, Mittagessen und Dinner im Kritamo Buffet Restaurant, nach Reservierung ist das Dinner auch im Portofino und Toroneo Restaurant mit dabei, Snacks im Kids’ Bar-Restaurant, Oasis Pool Bar & Oasis Beach Bar, sowie Getränke an allen Bars, freier Eintritt im SPA und im Kids‘ Club. Und das Kids‘ Planet lockt darüber hinaus für die 4-11jährigen mit einer erweiterte Poolanlage und „Splash Park“.



Kultur- und Sportevents locken nach Chalkidiki



Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre findet im August und September 2020 das dritte Miraggio Music Festival statt. Namhafte Künstler von traditionell griechischer Musik über Pop bis zur Klassik werden wieder erwartet. Das Festival wird auch dieses Jahr wieder unterstützt von Mouzenidis Travel und dem Musiktheater „Helikon Opera".



Im Oktober 2020 lädt das Miraggio Thermal Spa Resort zum zweiten internationalen Halbmarathon auf Kassandra/Chalkidiki ein. Die rund 21 Kilometer lange Strecke verläuft an einem der schönsten Orte Griechenlands immer entlang der Küste. Sie wurde von den russischen Olympiasiegern Anton Shipulin und Alexander Legkov vorab getestet und bestens bewertet. Alle Hotelgäste erhalten 50 Prozent Rabatt für die Teilnahme dieses besonderen Sport-Events. Weitere Events wie das erste Oktoberfest sowie ein internationales Tennisturnier sind ebenso geplant.

