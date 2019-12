Pressemitteilung BoxID: 779162 (mini.musik - Große Musik für kleine Menschen e.V)

Das Jazz-Kinderkonzert "Matze im Weltall" jetzt als Hörspiel auf CD!

Geschenktipp für die ganze Familie

Vor fünf Jahren erschien die erste Jazz-CD für Kinder "Matze mit der blauen Tatze" des Münchner Kinderkonzertveranstalters mini.musik - Große Musik für kleine Menschen e.V. Mitte November kam nun die dritte Matze-CD heraus, "Matze im Weltall". Passend zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung. Das Musik-Hörspiel basiert auf dem gleichnamigen Konzert, das letztes Jahr im Gasteig München seine Premiere hatte, während Alexander Gerst seinen ersten Flug ins All startete.



Matze im Weltall – ein grooviges Abenteuer zum Mits(w)ingen



Endlich ist die heiß ersehnte, neue Folge der beliebten Jazz-Reihe „Matze mit der blauen Tatze“ da: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1: Los! Einmal ganz nach oben fliegen, wo kein Flugzeug mehr hinkommt - davon träumen Kater Matze und seine Freunde Leo Lässig, Swinguru, Bossa Bär und Affe Nicolo. Weil ihnen gerade langweilig ist, bauen sie sich eine Rakete aus Schrott und heben ab! Im Weltall ist es wunderschön - aber auch gefährlich! Der Große Graupe verpestet das gesamte Universum mit seinen miesen, stinkigen Gedanken. Zeit für die Matze-Mission! Kann die Matzecrew die böse Weltraumkröte zur Ruhe bringen?



Die beliebte Matzecrew hat also großes vor auf ihrer dritten Reise. Dabei sind sie - wie schon auf den ersten beiden CDs „Matze mit der blauen Tatze „ und „Matze, Mütze und der blaue Ball" - mit viel Witz, bestem Groove und erstklassigen Songs aus der Jazzszene unterwegs: u.a. mit Standards wie „Fly me to the Moon“, „On Broadway“, „Moon river“, „Running’ wild“ oder „Mercy, Mercy, Mercy“. Außerdem mit neu komponierten Mitsingliedern von Alex Naumann wie dem „Raketensong", dem „Schmatzlied“ oder „Du bist nett“.



"Matze im Weltall“ ist ein spannendes, witziges Familien-Hör-Abenteuer für kleine und große Jazzfans und solche, die es werden wollen. Auf der Bühne hat es schon mehrere Hundert Kinder und ihre Familien begeistert - jetzt also auch für daheim im Wohnzimmer, für lange Autofahrten oder als Weihnachtsgeschenk: Let’s Groove!



Matze im Weltall gehört zur Jazz-Line von mini.musik. Die CD ist im Vertrieb von Raute Media Mitte November 2019 erschienen. Die Matze-CDs basieren auf gleichnamigen Kinderkonzerten, die der Konzertveranstalter in München und deutschlandweit aufführt. Sie sind Hörbuch und Musik-CD gleichermaßen, erzählt von den mini.musik und BR Klassik Moderatoren Uta Sailer & Alex Naumann, gespielt von bekannten Jazz-Musikern aus München.



Die Matze 3 CD „Matze im Weltall“ ist für 15,00 € direkt über www.mini-musik.de beziehbar – unter matze.music auf der Startseite.



Trailer: https://soundcloud.com/minimusik-m-nchen/matze-im-weltall-horprobe

