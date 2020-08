Pressemitteilung BoxID: 810367 (Migros-Genossenschafts-Bund)

Mit der tiptoi® Mania einen Blick hinter die Kulissen der Migros werfen

Unsere kleinen Kundinnen und Kunden der Migros können ab morgen Dienstag, den 11. August, den Einkauf im Supermarkt auf eine neue, interaktive Art erleben. Dafür haben die Migros und der Ravensburger Verlag zusammengespannt und ein eigens dafür vorgesehenes, neues tiptoi® Sammelbuch entwickelt. Wenn die Kinder mit dem tiptoi® Stift auf ein Bild oder einen Text tippen, dann erklingen passende Geräusche oder sie hören spannende Texte oder bekommen knifflige Fragen gestellt. Die Promotion dauert bis zum 28. September 2020.



Welche Reise macht eigentlich eine Banane, bis sie bei uns ist? Warum benötigt es spezielle Bakterien, um Joghurt herstellen zu können? Wie entstehen eigentlich die beliebten Blévita-Cracker? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das neue tiptoi® Sammelbuch «Abenteuer Supermarkt – die faszinierende Welt des Einkaufens», welches exklusiv in der Migros erhältlich ist. Das 40-seitige Buch begleitet eine Familie auf ihrer Reise durch eine Migros-Filiale und bietet dabei spielerisch einen lehrreichen Blick hinter die Kulissen. Das tiptoi® Sammelbuch kann für Fr. 9.90.- erworben werden, für Famigros-Mitglieder gibt es Fr. 5.- Rabatt auf das erste erworbene Buch, die entsprechenden Audio-Dateien werden über den tiptoi® Manager auf den Stift geladen.



Für den virtuellen Einkauf ausgerüstet



Das tiptoi® Sammelbuch und die 98 tiptoi® Sticker enthalten viele Hunderte von Informationen und Spiele für Kinder ab 4 Jahren. Damit Migros-Kundinnen und -Kunden den interaktiven tiptoi® Einkauf im Supermarkt rund um erleben können, erhalten sie bei einem Einkauf ab Fr. 20.- ein Sticker-Sachet. Darin befinden sich jeweils drei Sticker, welche sie an den dafür vorgesehenen Ort in ihrem tiptoi® Sammelbuch kleben können. Ab dem 7. September 2020 wird zudem eine digitale Tauschbörse online angeboten, um die eigene Stickersammlung vervollständigen zu können. Wer das Sammelbuch und die eingeklebten Sticker mit dem tiptoi® Stift berührt, taucht direkt in die faszinierende Welt des Supermarktes ein. Migros-Kundinnen und -Kunden können den tiptoi® Stift zu einem Vorteilspreis von nur Fr. 34.95 erwerben (Rabattcoupon im Wert von Fr. 20.- liegt im Sammelbuch vor. Dieser ist nur in Verbindung mit dem tiptoi® Sammelbuch "Abenteuer Supermarkt" erhältlich.).



Abgerundet wird die Promotion mit einem Online-Wettbewerb, oder auch mit speziellen, zusätzlichen Spielen, welche an bestimmten Tagen ab einem Mindesteinkauf von Fr. 50.- abgegeben werden (solange Vorrat reicht). Dies sind ein memory® und ein Einkaufsspiel, welche ebenfalls von Ravensburger exklusiv für die Migros designt und hergestellt wurden.



Die Promotion dauert vom 11. August 2020 bis zum 28. September 2020.



Über Ravensburger



Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit langer Tradition und gewachsenen Werten. Ihre Mission lautet „Spielerische Entwicklung“, ihre bedeutendste Marke, das blaue Dreieck, ist eine der führenden Marken für Puzzles, Spiele und Beschäftigungsprodukte in Europa sowie für Kinder- und Jugendbücher im deutschsprachigen Raum. 2.188 Mitarbeiter erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von 524,2 Millionen Euro.*



* Alle Zahlenangaben Stand 01/2020



Über tiptoi®



tiptoi® ist ein innovatives Lern- und Kreativsystem, mit dem Kinder die Welt spielerisch entdecken. Tippt man mit dem Stift auf ein Bild oder einen Text, erklingen passende Geräusche, Sprache oder Musik. Das tiptoi® Sortiment umfasst rund 100 Bücher, Spiele und Spielzeug mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 3 Jahren.



Weitere Informationen:



www.tiptoimania.ch

