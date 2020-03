Pressemitteilung BoxID: 788897 (Migros-Genossenschafts-Bund)

Migros macht ihre Kundinnen und Kunden zu «Nature Heroes»

Mit der neuen Sammelpromotion der Migros können alle Kundinnen und Kunden ein Stück Natur bei sich zu Hause anlegen und einen kleinen Beitrag zur Förderung einer vielfältigen Pflanzenwelt leisten. Zudem gibt es neu die Möglichkeit, mit einer Spende eine Organisation in ihrer Arbeit zur Förderung der Schweizer Natur, zu unterstützen. Die Promotion beginnt am Dienstag, dem 3. März 2020 und dauert bis zum 27. April 2020.



Knallroter Klatschmohn auf dem Fenstersims. Leuchtend gelbes Johanniskraut im Garten. Insekten wie zum Beispiel Bienen, die diese Pflanzen rege besuchen. Der diesjährige Frühling steht bei der Migros im Zeichen der «Nature Heroes». Ab dem 3. März 2020 können sich Migros-Kundinnen und -Kunden ein Stück Natur nach Hause holen. Pro CHF 20.00 erhält man nach dem Einkauf einerseits einen Sammelsticker und andererseits eines von 19 verschiedenen Sachets mit Pflanzensamen, welche die Kundinnen und Kunden bei sich zu Hause anpflanzen und wachsen lassen können. Die ausgewählten Pflanzen sind pflegeleicht und eine schöne Gelegenheit, zu beobachten, wie eine kleine Pflanzenwelt heranwächst, welche dann eine willkommene Nahrungsquelle für Insekten ist.



Hochwertige Gartenprodukte



Nebst den Pflanzensamen-Sachets können Migros-Kundinnen und -Kunden ihre vollen Sammelkarte gegen ein hochwertiges Gartenprodukt einlösen. Für eine volle Sammelkarte gibt es zum Beispiel ein dreiteiliges Gartenwerkzeug-Set für Kinder, oder einen bemalbaren Pflanzentopf. Für zwei volle Stempelkarten erhalten «Nature Heroes» entweder einen Indoor-Kräutergarten oder ein Insektenhotel.



Neu: Spende für einen guten Zweck



Zum ersten Mal überhaupt haben Migros-Kundinnen und -Kunden die Gelegenheit, ihre vollen Sammelkarte gegen eine Spende für einen Schweizer Naturverband einzutauschen. Die Migros arbeitet hierbei mit «BirdLife», «Bergwald Projekt», «Wildbiene+Partner» und «Aqua Viva» zusammen. Der Kunde entscheidet selber, an welches Projekt seine Spende gehen soll. Die Spende von 10.- pro Sammelkarte wird genutzt, um die Schweizer Natur in ihrer Vielfältigkeit zu erhalten.



Langjähriges Engagement



Die Migros setzt sich schon seit Langem dafür ein, dass die Schweizer Bevölkerung selber und ganz nah die Natur des Gartens erleben, aktiv pflegen und gestalten kann. Dies zum Beispiel mit Projekten wie «Gartenkind», das vom Migros Kulturprozent unterstützt wird, oder «GemüseAckerdemie», das von Engagement Migros unterstützt wird. Zudem fördert die Migros die Freude am Gärtnern und der Natur auf verschiedenen Kanälen, wie zum Beispiel dem Blog auf der Website von Do It + Garden oder Artikeln auf der Website von Generation M.



Weitere Informationen zu «Nature Heroes» finden Sie unter www.natureheroes.ch

