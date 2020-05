Pressemitteilung BoxID: 798155 (Migros-Genossenschafts-Bund)

Die Migros ruft verschiedene Käse Produkte zurück

Bei einer internen Kontrolle des Herstellers Käserei Vogel AG wurden Listerien nachgewiesen. Ein Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Die Migros bittet ihre Kundinnen und Kunden diese Produkte nicht zu verzehren.



Vom Rückruf betroffen sind folgende Produkte:







Produkt 1:



Name: Steinerberger halbfett



Artikelnummer: 210612142000



Verkaufsdatum: Betroffen sind sämtliche Chargen



Verkaufspreis: variabel (gewichtsabhängig)



Verkaufort: Genossenschaft Zürich







Produkt 2:



Name: Käseplättli mild



Artikelnummer: 210694200000



Verkaufsdatum: Betroffen sind sämtliche Chargen



Verkaufspreis: CHF 12.40



Verkaufort: Genossenschaft Zürich und Basel







Produkt 3:



Name: Steinerberger viertelfett



Artikelnummer: 210605206500



Verkaufsdatum: Betroffen sind sämtliche Chargen



Verkaufspreis: variabel (gewichtsabhängig)



Verkaufsort: Genossenschaft Ostschweiz







Produkt 4:



Name: Bio Schafkäse



Artikelnummer: 210489009500



Verkaufsdatum: Betroffen sind sämtliche Chargen



Verkaufspreis: variabel (gewichtsabhängig)



Verkaufsort: Genossenschaft Ostschweiz







Produkt 5:



Name: Zuger Wildspitzkäse



Artikelnummer: 210430724200



Verkaufsdatum: Betroffen sind sämtliche Chargen



Verkaufspreis: variabel (gewichtsabhängig)



Verkaufsort: Genossenschaft Luzern







Die betreffenden Produkte wurde aus den Regalen der Migros entfernt.







Die Migros bittet ihre Kunden, die betreffenden Produkte nicht zu konsumieren. Listerien können gesundheitliche Konsequenzen haben. In Einzelfällen könnten nach dem Verzehr grippeartige Symptome (Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit) auftreten. Schwangere sowie Personen mit einem geschwächten Immunsystem, bei denen die beschriebenen Symptome erscheinen, wird empfohlen, sofort einen Arzt aufzusuchen.







Kunden, die das betreffende Produkt zuhause haben, können es in ihre Migros-Filiale zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.

