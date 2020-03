Pressemitteilung BoxID: 789367 (Miele & Cie. KG)

Vier Auszeichnungen beim iF Product Design Award für Miele - davon drei für Professional-Geräte

Profi-Waschmaschinen und Laborspüler mit Bedienkomfort und viel Platz / Weitab vom Mainstream: Die Dunstabzugshaube Aura 3.0

Gleich vier Mal ist Miele beim diesjährigen iF Product Design Award ausgezeichnet worden. Dabei war die gewerbliche Technik („Miele Professional“) besonders erfolgreich: mit zwei Laborspüler-Serien und den kompakten Waschmaschinen aus der bekannten Serie „Kleine Riesen“, die jeweils 2019 auf den Markt gekommen sind. Unter den Preisträgern ist auch die elegante Dunstabzugshaube Aura 3.0 für private Küchen.



Einmal im Jahr wird der Award von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben. Diesmal wählte die 78-köpfige, internationale Expertenjury unter 7.298 Einreichungen aus 56 Ländern aus.



Bei den gewerblichen Waschmaschinen der Baureihe „Performance Plus“ ist durch die hochwertige Edelstahlblende schon auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich nicht um Haushaltsgeräte handelt. Die Technik dahinter wurde für deutlich höhere Beanspruchungen entwickelt. Hinzu kommen extrem kurze Programmlaufzeiten, hohe Effizienz und hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer. Die Modelle sind für sechs, sieben oder acht Kilogramm Beladung verfügbar und können über ein Klartext-Touch-Display in bis zu

32 Sprachen bedient werden.



Mit den neuen Großraum-Laborspülern der Serie PLW 86 sorgt Miele ebenfalls für Arbeitserleichterung: Durch ein intuitiv bedienbares Touch-Display und eine dreifarbige Beleuchtung der Spülkammer, so dass durch die Vollglastür schon aus großer Entfernung erkennbar ist, ob ein Programmablauf beendet ist oder nicht. Eine drehzahlvariable Umwälzpumpe senkt den Ressourcenverbrauch, und das „EasyLoad-System“ ermöglicht eine schnelle und komfortable Beladung der Geräte.



Außen schlank und innen flexibel sind die freistehenden Laborspüler der Baureihe SlimLine, die auf nur 65 Zentimetern Breite viel Platz im Spülraum bieten. Dessen optimale Ausnutzung wird durch bis zu drei Teleskopauszüge möglich, die an vier verschiedenen Positionen eingesetzt werden können. Dies schafft zusätzliche Flexibilität bei der Beladung und ermöglicht auch die Reinigung großvolumiger Laborgeräte von bis zu 50 Litern Inhalt.



Die Formensprache der Insel-Dunstabzugshaube Aura 3.0 von Miele ist weitab vom Mainstream. Ihr brillantweißer Schirm mit einem Durchmesser von 70 Zentimetern erinnert an eine flache Kuppel. Nahezu unsichtbare Bedienelemente und die Stromzufuhr über filigrane Aufhängungsseile runden den eleganten Auftritt ab. Dimmbare LED-Beleuchtung (Energieffizienzklasse A) und die Automatikfunktion Con@ctivity sind weitere Gründe für die Auszeichnung mit dem iF product design award.

