Jobmesse "Shop a Job" bringt Arbeitsuchende und Arbeitgeber in den Gropius Passagen zusammen

Bereits zum zehnten Mal lädt der JOB POINT Berlin am 29. und 30. August zur Jobmesse „Shop a Job“. Von 12:00 bis 18:00 Uhr treffen Unternehmen und Jobsuchende in den Gropiuspassagen in ungezwungener Atmosphäre aufeinander. Insgesamt 50 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen präsentieren sich und ihre Stellenangebote.



„Dieser ganz besondere Shopping-Bummel kommt hier im Kiez immer sehr gut an“, sagt Alexander Ullrich, der Centermanager der Gropius Passagen. „Wir hoffen, dass sich, wie schon im letzten Jahr, wieder viele Arbeitgeber und neue Arbeitnehmer zusammenfinden.“



Neben internationalen Arbeitgebern wie Würth, Bahlsen und Transgourmet sind auch lokale Arbeitgeber wie etwa das Unternehmen F. LIST, das Flugzeuginnenausstattungen entwickelt, und das Bezirksamt Neukölln vertreten. Zudem beraten Expertinnen und Experten zu Bildung und Beruf sowie zu Qualifizierungsmöglichkeiten und bieten einen Bewerbungsunterlagencheck an. Vor Ort können Jobsuchende auch eine professionelle Make-up- und Stylingberatung für einen gelungenen Auftritt beim potenziellen neuen Arbeitgeber wahrnehmen.



Am 29.8. um 12:00 Uhr werden neben dem Schirmherrn, dem Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel, auch Vertreter/innen der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales sowie der Geschäftsführer von der Agentur für Arbeit Berlin Süd, Mario Lehwald, und der Geschäftsführer vom Jobcenter Berlin Neukölln, Jörg-Jens Erbe, die Jobmesse eröffnen.



