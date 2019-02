Tortenmesse Hamburg 2019

19.02.19

Vom 22. bis 24. Februar 2019 lädt die MesseHalle Hamburg-Schnelsen alle Backbegeisterten und Naschkatzen zur Tortenmesse Hamburg ein. Mehr als 30 Aussteller aus Deutschland und Europa sind mit dabei und präsentieren den Besuchern ein umfangreiches Angebot an Tortenzubehör, Backformen, Backwaren, Küchenutensilien und vielem mehr. Ein süßes Rahmenprogramm für Groß und Klein rundet die Messe ab. Besucher können an zahlreichen Workshops teilnehmen und im Tortencafé gibt es dieses Jahr wieder leckere Sahnetorten von der Sahneschnitte Fa. Tim Langeheine.



Weiteres Highlight ist der große Tortenwettbewerb mit 10 unterschiedlichen Kategorien. Rund 90 Kunstwerke gibt es ab Samstagmittag zu bestaunen. Die Gewinner können sich über tolle Preise von ellen's Creative Cakes, Styropor Products, Der Stiele Fuchs, Ohlro, Betty's Sugar Dreams, Cake Company, Fun Cakes, Tasty Me und Caro's Zuckerzauber freuen. Hauptpreis ist eine rosa Küchenmaschine von Kenwood.



Auch der Gute Zweck kommt nicht zu kurz. Zum zweiten Mal findet die Tombola zugunsten subvenio e.V. statt. Verlost werden tolle Preise von Big-B The Brownie Bakery, Cook & Bake by Özlem Aygün, Ellen's Creative Cakes, Fairystore, Mr. Sugartool , Mrs. T - Maren Thobaben, Rainbowcolours, Safran & Vanille Handel E. Pütter, Super Streusel, TESCOMA GmbH, TiWiSa "Trend mit Stil" und Tortendeko-Shop Bovenden. Hauptpreis, der am Sonntag verlost wird, ist dieses Jahr die Küchenmaschine "Artisan"direkt von KitchenAid.



Die Messe ist Freitag und Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Tickets gibt es an der Tageskasse zum Preis von 10,00 ?, ermäßigt 5,00 ?. Ausnahme ist Freitag, da kostet der Eintritt 6,00 ?. Für Besucher, die alle 3 Tage zur Messe kommen möchten, wird ein Messeticket für 20,00? geboten. Kinder bis 14 Jahre erhalten kostenfreien Eintritt. Weitere Informationen zur Messe gibt es unter www.tortenmesse.de.

