Im Anflug! Die 16. Faszination Modellbau Friedrichshafen, vom 03.-05.11.17 der weltweit größte Modellbau-Event

Mehr Hallen, mehr Platz, mehr Angebot, mehr Volldampf-Action, mehr Rekorde, mehr Premieren, mehr Competition, mehr Community, mehr Kult. Die Faszination Modellbau präsentiert sich in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit dem weltweit größten Hallentreffen der Echtdampfmodelle auf dem international beliebten Modellbau-Messegelände in Friedrichshafen. Und sie ist nun auch der weltweit größte Modellbau-Event überhaupt: Mit dem Andocken des Echtdampf-Hallentreffens an das renommierte und themenlineare Großevent leistet die Messe Sinsheim die optimale Vernetzung der Modellbau-Community! Und der Erlebnisfaktor um das Spektakel erhöht sich nochmals in zwei weiteren Messehallen. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft bietet die Faszination Modellbau das umfassendste Angebot von Markenherstellern, spezialisierten Kleinserienherstellern sowie zahlreichen Zubehöranbietern aller Modellbausparten. Auf über 61.000 qm in insgesamt neun Messehallen, dem Foyer West, dem Freigelände sowie dem benachbarten Flughafenareal trifft sich drei Tage lang die engagierte, bestens gelaunte Modellbau-Community aller Sparten, um den unendlich faszinierenden Kosmos der Miniaturen zu erleben und zu feiern.



Höchste Prominentendichte bei den Megafliegern „Stars des Jahres“



Die Flugschau „Stars des Jahres“ ist eines der unschlagbaren Messe-Highlights der „Faszination“. Die Megashow bringt die fantastischen Leistungen der internationalen Modellflug-Szene mit ihrem Top-Programm zum Saisonabschluss und dem riesigen Platzangebot unter freiem Himmel auf den Punkt: Mehr gibt es für die passionierten Anhänger des Flugmodellsports nirgendwo sonst zu sehen! Hochleistungs-Jets steigen blitzartig empor und schießen über die begeisterten Zuschauer hinweg. Angetrieben von Turbopropellern zerschneiden maßstabsgetreue Flugzeug-Replikate die Lüfte über dem herrlichen Flugareal. Oldie-Flieger entführen die Zuschauer in eine nostalgische Welt der Luftfahrt. Welt-, Europa- und deutsche Meister zeigen mit ihren einzigartigen Flug-Maschinen die extraordinärsten Flug-Manöver, fein abgestimmte Himmels-Choreografien und rekordverdächtige Geschwindigkeits-Challenges. Und soviel darf schon verraten werden: Einer der erfolgreichsten Piloten im RC-Modellbau aus den Vereinigten Staaten wird sich die Ehre geben und den Reigen der prominentesten Piloten bei der Faszination Modellbau, Internationale Messe für Modellbahnen und Modellbau, vervollständigen.



Die launigste Indoor-Flugshow der Szene



Die Besucher der Faszination Modellbau lieben die Indoor-Action-Show im Foyer West! Und ganz besonders begeistert sind die Kids, denn hier ist der Place-to-be für die witzigsten und ideenreichsten Flugmodelle „Marke Eigenbau“. Knuddelige, gelbe Cartoon-Figuren schweben zappelnd durch die Arena auf der Jagd nach „Bananas“, originelle Flugkreationen ziehen gemütlich ihre Flugbahnen in der 30x30 Meter großen und 13 Meter hohen Indoor-Flugzone. Traumtanzende Melodien, fetzige Gitarrenklänge oder wummernde Beats begleitet von stimmigen Lichteffekten, unterstreichen die perfekt inszenierten Show-Blöcke und setzen die RC-Showflyer, RC-Elektro-Flugmodelle und Paraglider der Profi-Piloten gekonnt in Szene. Ein Höhenflug-Spektakel das großen und kleinen Flug-Fans beste Laune macht und die Aeronauten an den drei Messe-Tagen zu Bestleistungen anspornt!



Auf den kultigsten Dampfrössern durch die Welt des Modellbaus



Mitsamt der weltweit längsten 5 Zoll-Gleisanlage in der Halle von knapp 6 km Strecke vereint sich das beliebte Echtdampf-Hallentreffen mit der Großveranstaltung Faszination Modellbau am Topstandort Friedrichshafen. Die bisher sieben belegten Hallen zum Thema Modellbau werden durch die zusätzlichen Hallen B1 und B2 bereichert, in denen „Volldampf-Action“ zelebriert wird. Hier können Eisenbahn-Nostalgiker und kleine Eisenbahn-Fans auf den kultigsten Dampfrössern ihre Runden drehen und seltene dampfbetriebene Miniatur-Exponate bestaunen. Wer hier als Gastfahrer mit seinem einzigartigen Dampfmodell diese Gaudi genießen und seine Dampfrösser präsentieren möchte, sollte schleunigst Informationen zur Anmeldung über info(at)messe-sinsheim.de anfordern. Alle Besucher können sich auf die fantastischen dampfbetriebenen Modelle von Eisenbahnen, Straßenfahrzeugen, Schiffen und stationären Anlagen freuen, um zu erleben, wie ein Rädle in fabelhaften mechanischen Rhythmen stetig ins andere greift.



Das klassischste aller Hobbys: Modelleisenbahnen



Europas schönste Berglandschaften, Amerikas atemberaubendste Bahnstrecken und die einfallsreichsten Fantasie-Landschaften im Miniaturformat, zeigt die wundervolle Welt der Modelleisenbahnen auf der Faszination Modellbau. Der größte Bereich der Modellbauszene ist ein echter Hobbyklassiker. Hier kommen Eisenbahnbegeisterte, Handwerker, Techniker und Elektronikfans zusammen und schaffen sich ihren eigenen kleinen Kosmos. Oder einen großen, wie man auf der Faszination Modellbau in gleich zwei Hallen sehen kann. Klare Vorstellungen und eine genaue Planung sind wichtige Voraussetzungen, um eine einmalige Modellbahnanlage mit einem Touch Persönlichkeit zu schaffen. Das Material hierfür bieten die führenden Markenhersteller der Branche sowie die Kleinserienhersteller und Zubehöranbieter an den vielen Messeständen an. Rollendes Material in allen Spurweiten, Antriebstechnik, Gleise, Modellbahn-Software, Landschaftsmodelle, Figuren, Beleuchtungstechnik und noch vieles mehr sorgen für reichlich Inspiration bei den kreativen Köpfen. Eisenbahnmodellbau live, schnaufende Dampfmodellbahnen und die schönsten Modellbahnanlagen in allen gängigen Spurweiten zeigen die Aussteller, Clubs und Vereine.



XXL-Gefährte im Miniatur-Format: Don´t worry – be heavy!



Schwertransporter navigieren millimetergenau mit tonnenschweren Brückenteilen um enge Kurven, wendige Gabelstapler entladen emsig große LKWs, im matschigen Gelände hat sich ein Truck festgefahren und wird von einem Allradfahrzeug im Nu befreit. Das rege Eigenleben der Brummis im Miniaturformat auf den realitätsnah gestalteten Parcours lässt die Zuschauer beinahe vergessen, dass sie eigentlich ferngelenkt werden von ihren Erbauern. Ob Radlader, Hydraulikbagger, Bulldozer, Schneebully oder Spezialfahrzeug: alles ist „handmade“ und mit Liebe aus hunderten von Teilen zusammengesetzt. Auf der Faszination Modellbau in der Halle A4 werden stolz die originalgetreuen Miniatur-Nachbauten der XXL-Gefährte beim TruckModell-Festival mit Parcours in den Maßstäben 1:8, 1:12 und 1:16 präsentiert. Ein Kinder-Parcours steht bereit für erste Fahrversuche der Jung-Trucker. Nebenan auf dem Militärparcours fressen sich Panzer durch die Landschaft. Das volle Leistungsspektrum der LKW- und Funktionsmodelle zeigt die Roadworker Arena in einer spektakulären Show. In diesem Sinne: Don´t worry – be heavy!



Geballteste Action & Big Player zu Land, zu Wasser, in der Luft





Der weltweit größte Modellbau-Event ist gespickt mit vielen spektakulären Challenges, Neuheiten und Premieren. Bei den German Open RC-Car Masters 2017 rasen RC-Cars und -Bikes mit bis zu 100 km/h in sechs Klassen um den begehrten Titel. Heiße Dragster, wendige RC-Bikes und übergroße Monstertrucks (im Miniaturformat) ringen in wilden Shows um die Gunst des Publikums. Auch die Bajacowboyz jagen wieder im Innenhof mit ihren Offroad-Boliden im Maßstab 1:5 über die herrlich schmutzige Rennstrecke. Im letzten Jahr war das actionreiche FPV Drone Race das neueste Highlight in Friedrichshafen und die crazy Show ist auch dieses Jahr wieder am Samstag und Sonntag in Halle A6 mit von der Partie. Außerdem feiert der internationale Qualitätshersteller Tomahawk Aviation, der im Bereich des hochwertigen Jet Modellbaus und Modellsports tätig ist, in diesem Jahr seine Premiere auf der Faszination Modellbau. Das Publikum kann sich somit auf einen weiteren Big Player der Modellflug Branche freuen.



Mit Leidenschaft begeistern – die Mitmach-Aktionen der Erlebnismesse



Die Nachwuchsarbeit in und mit der Modellbau-Community ist auf der Faszination Modellbau ein zentrales Thema. Mit einer Menge Herz und Leidenschaft engagieren sich die Aussteller, Clubs und Vereine und bieten den Besuchern viele kreative Mitmach- sowie Bastelstation, an denen die verschiedenen Modellbausparten hautnah und live erlebt werden können.



Ein Ticket – 2 Events! "Faszination Modellbau Friedrichshafen" und "Echtdampf-Hallentreffen" können mit nur einer Eintrittskarte besucht werden.



Alle Informationen zur 16. Faszination Modellbau, Internationale Messe für Modellbahnen und Modellbau, und zum Echtdampf-Hallentreffen finden Sie unter:



www.faszination-modellbau.deundwww.echtdampf-hallentreffen.de



Messetermin 2017



03.–05. November 2017



Veranstaltungsort



Messe Friedrichshafen

Neue Messe 1

88046 Friedrichshafen

Deutschland

www.messe-friedrichshafen.de



Öffnungszeiten



Freitag–Samstag

09:00–18:00 Uhr

Sonntag

09:00–17:00 Uhr



Eintrittspreise

an der Tageskasse



Tageskarte Erwachsene 15,00 €

Tageskarte Ermäßigte 12,00 €

(Jugendliche zw. 9 und 17 Jahren, Schüler, Studenten, Rentner und sonstige Berechtigte mit Ausweis)

Happy-Hour-Karte 10,00 €

(ab 15 Uhr)

Zweitageskarte Erwachsene 26,00 €

Familienkarte 35,00 €

(2 Erwachsene + 2 eigene Kinder von 9 bis 17 Jahren)



Kinder bis 8 Jahren haben freien Eintritt

