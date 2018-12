Weihnachten mit der NORDPFERD

04.12.18

Ein exklusives Erlebnis-Weihnachtsgeschenk: Tickets für das einzigartige NORDPFERD-Pferdetheater „ELEMENTS …es beginnt in Dir“ am 12. und 13. April 2019 in den Holstenhallen Neumünster!



Diese Show ist etwas Besonderes, das Sie sonst nirgends finden:





Es handelt sich um das europaweit einzige dramaturgisch durchinszenierte Pferdetheater mit Script, Schauspielern, Story und darin eingebetteten Pferdeschaubildern.

Alles ist neu! Unsere Story und die Pferdeschaubilder sind grundsätzlich keine Wiederholungen, Sie erleben also in jeder Hinsicht eine Uraufführung.

Die Inszenierung bindet neben Reitsportgrößen auch regionale Akteure, Vereine und Verbände ein, Kinder aus dem Umfeld sind aktiv als Statisten dabei – das schafft eine lebendige Nähe zum Publikum.

Diese Show gibt es nur zweimal zu sehen, sie ist eine Premiere und daher exklusiv.

Alle Reiter, Schauspieler und Mitwirkenden haben nur EINE EINZIGE gemeinsame Generalprobe: Hier sind die Akteure bis ans Limit gefordert und geben alles, Tränen und Schweißperlen eingeschlossen. Diese Show ist eine echte Meisterleistung aller Beteiligten – und das funktioniert nur mit 100 % Herzblut. Echtes Pferdefieber!

Effekte und Wow-Momente sind uns wichtig, und die werden jedes Mal völlig neu erdacht, von Licht über Gesang und Feuer, Tanz und Schauspiel: Erwarten Sie das Unerwartete. Hoch motivierte Künstler und Reiter bringen schillernde Impulse ein.

Die Preise sind moderat: Auch für Familien oder den kleinen Geldbeutel gibt es die Möglichkeit, einen faszinierenden Showabend zu erleben: Bereits ab 18,-- €!





Ein unvergesslicher Abend im Reich der Fantasie – auch für Familien. Auch international bekannte Stars sind dabei wie die Brüsewitz-Brüder, die jede Menge Meistertitel im Voltigieren erkämpft haben, oder der Shooting Star der Freiheitsdressur Miloslav Simandl aus Tschechien. Jedes Schaubild wird ein Glanzpunkt für sich!



Das ist die Story:



Max kann so ziemlich alles erklären: Als brillanter Physikingenieur tüftelt er an ausgefeilten technischen Lösungen, seine Welt sind Zahlen, Fakten und Formeln.



Eines Tages tauchen zwei Praktikanten – Dara und Leo – in seinem Büro auf. Offenbar sind beide Naturfans, denn sie schwärmen abwechselnd in den schillerndsten Farben von den Urgewalten der Elemente. Für Max eigentlich nichts Neues, doch seltsamerweise berühren ihn diese Eindrücke.



Was Max nicht ahnt: Dara und Leo sind gekommen, um einen Auftrag zu erfüllen, denn als Schutzengel waren sie nachlässig und mussten sicherheitshalber ihre Flügel zurückgeben. Jetzt nutzen sie ihre Chance, sich zu bewähren: Der Auftrag lautet: Nachhilfeunterricht für Max in Sachen Emotionen. Dabei geraten Dara und Leo in einen skurrilen Wettstreit, denn nur einer von ihnen kann sich seine Flügel zurück verdienen.



Aber ist Max wirklich kalt? Und wer von beiden kann die beeindruckende Macht der Natur besser einsetzen, um Max zu berühren, der für alles eine Erklärung parat hat? Schließlich kennt er sich schon berufsbedingt mit den Elementen bestens aus…



Warum am Ende eine Feder eine entscheidende Rolle spielt, wer eigentlich Frau Sommer ist und ob es am Ende einen Gewinner gibt, erleben Sie in „Elements… es beginnt in Dir“.



Jetzt gute Plätze sichern und Freude schenken: www.nordpferd.de



Natürlich sind auch Tagestickets für die Messe NORDPFERD als Geschenk bestellbar, und der Besuch ist für jeden Pferdefreund attraktiv:



Die Messe hat nicht nur einen stattlichen Umfang erreicht, sondern ist auch bestens sortiert mit nationalen und internationalen Anbietern – hier macht Reitershopping Spaß!



Dabei kommt die Information nicht zu kurz. Zwei herausragende Seminarreihen vermitteln Wissen auf faszinierende Weise. Hier ein Auszug aus der Referenten- und Themenliste:



Karl-Friedrich von Holleuffer- Gebisse, ein äußerst beliebter Vortrag, der jedes Mal den Saal füllt; außerdem



Dr. Breiling - Chiropraktik



Jürgen Althaus – Garrocha, im Theoriebereich: juristische Fragen rund um das Pferd



Ralf Döringshoff - Gymnastizieren statt Dressieren - Biomechanische Abläufe beim Pferd



Katzenberger-Schmelcher: Ergotherapie beim Pferd



Hufschmied Ulrich Gerusel - Beschläge



Andrea Schmitz - Showpferdeausbildung



Ways2liberty sowie Miloslav Simandel - Freiheitsdressur



Rolf Janzen - Working Equitation



Reinhard Nagel - Ekzem ...



Irene Raab-Hinrichs sowie Hugo Ferreira - Barockausbildung



Die Brüsewitz-Brüder - Voltigieren



Mia Geldermann - Parelli



Katja Wagner - Lehr- und Versuchsanstalt Futterkamp



Eckart Meyners - Sitzschulung



Stefanie Niggemeier - Geschichte der Reitkunst



Mireta von Rantzau - Pferdefotografie



Schenck - Sattelprobleme



Karen Uecker - Pferd und Hund



Und vieles mehr…



Erleben Sie abwechslungsreiche Vorträge versierter Dozenten, die wertvolle Kenntnisse vermitteln. Insgesamt stehen 96 (!) herausragende Vorträge auf dem Programm.



Ein Ganztages-Pralinenkarton ist unser vielfältiges Tagesprogramm, das dank einer Vielzahl von Bewerbungen eine überzeugende Qualität erreicht. Hunderte schöner Pferde verschiedenster Rassen und engagierte Reiter präsentieren einen bunten Blumenstrauß der Reitkunst. Temperamentvoll wird es bei der erstmals stattfindenden „YOUNGSTERS TROPHY“, einem Wettbewerb für die Jüngsten, der mittels Applausmesser entschieden wird. Hier ist Anfeuern erwünscht!



Mitmachen ist im Dezember noch möglich – schnell bewerben: Wer teilnehmen will und zwischen 7 und 16 Jahren alt ist, kann sich über die Website www.nordpferd.de , „Programm“ anmelden. Es winkt ein Auftritt in der großen Reitsport-Arena!



Tages- und Seminarprogramm sind im Eintrittspreis inbegriffen, und die Eintrittspreise wurden nicht erhöht!



Ein Paket voller Vorfreude - So wird Weihnachten fröhlich!



Die Messe mit Herz zwischen den Meeren erwartet Sie.

