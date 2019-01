Das NORDPFERD-Jahr beginnt

07.01.19

Vom 12. – 14.04.2019 erwartet Schleswig-Holsteins größtes Pferde-Event wieder tausende von Reitern und Pferdefreunden: Die Erlebnismesse NORDPFERD bietet ein vielseitiges, spannendes Pferde-Wochenende!



Shopping vom Feinsten: 250 renommierte Austeller aus dem In- und Ausland bilden eine beeindruckende Shopping-Größe. Ob Schnäppchen, Solides oder Exklusives – in dieser Vielfalt findet jeder seinen Wunschartikel und entdeckt Neues oder Besonderes. Die Ausstellerliste kann auf der Website www.nordpferd.de komplett eingesehen werden, denn die Messe ist bereits seit Monaten ausgebucht bis in den letzten Winkel. Ein neuer, zusätzlicher Außenbereich wurde geschaffen, um der Nachfrage gerecht zu werden.



Ein Höchstmaß an vielfältigen und sehenswerten Darbietungen und ein großartiges Programm mit Hunderten schöner Pferde vieler Rassen finden die Besucher in einem liebevoll zusammengestellten Tagesprogramm: Abwechslung auf hohem Niveau und Hunderte schöner Pferde! Wer nach Information dürstet, findet in den Seminarreihen 96 (!) qualifizierte, beeindruckende Vorträge, dargeboten im Balios-Ring mit Pferd oder im Seminarbereich. Ergänzt wird das Spektrum durch die neue Aktion „Fachkompetenz am Stand“ – nur auf der NORDPFERD - für den Besucher die Chance, noch mehr wertvolles Wissen mit nach Hause zu nehmen.



Jetzt schnell noch Plätze ergattern für die brandneue, beeindruckende Pferdetheater-Show am Abend: „Elements …es beginnt in Dir“ ist eine fantasievollen Story zwischen Himmel und Erde mit 17 noch nie gezeigten Pferdeschaubildern, ca. 100 herrlichen Pferden, souveränen Reitern und voller Highlights!



Neben ausdrucksstarken Profi-Schauspielern erleben Sie auch einen Newcomer: Der 11-jährige Pepe Axnick aus Bönebüttel ergänzt unser Ensemble mit großer Begeisterung.



Effektvoller und abwechslungsreicher als je zuvor erleben Sie neue, überraschende Elemente, dabei sind u. a. die Stars der Voltigierszene: Die Brüsewitz-Brüder. Der durch Fernsehauftritte bekannte, einzigartige Luftakrobat Chris Kiliano ist in weiterer unwiderstehlicher Hingucker – der Rockstar unter den Luftakrobaten. Das ganze Spektrum der Reiterei von Klassisch Barock über Western, Quadrillen, Freiheitsdressuren und vieles mehr wird abwechslungsreich dargeboten – der Abend vergeht wie im Flug. Eine echte Premiere, die Ihr Herz berührt – exklusiv und nur am 12. und 13.04.2018. Reitställe und Vereine aufgepasst: Auf Wunsch können auch Gruppenkarten bestellt werden!



Erstmals gibt es die „NORDPFERD Youngsters Trophy“, einen Wettbewerb und Riesenspaß für die Jüngsten – der Sieger wird per Applausmessung ermittelt! Absolut familiengeeignet und sehenswert nicht nur für Pferdekenner.



Ein neuer, heißer Sport ist der „Meeting Point“, an dem die Social Media-Szene sich präsentiert. Auch hier wird ein komplettes Programm mit Interviews und Aktivitäten gezeigt.



Bald geht’s los, alle üben schon fleißig, und das Herzklopfen ist spürbar… Die Pferdemesse mit Herz zwischen den Meeren öffnet ihre Türen vom 12. – 14.04.2019 in den Holstenhallen Neumünster auf der kompletten Innenfläche und in zwei Außenbereichen vor der Halle und im Bereich Süd - in jedem Winkel pulsierende Pferdeliebe.



Alle Infos und Tickets gibt’s unter www.nordpferd.de.

(lifePR) (