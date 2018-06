IFA 2018 präsentiert: 1. FC Union Berlin vs. Girondins Bordeaux

Auch in diesem Jahr kommt kurz vor dem ersten Pflichtspieltermin der Eisernen, dank der Unterstützung der IFA, wieder ein renommierter internationaler Gegner ins Stadion An der Alten Försterei.



Am Samstag, dem 21.07.2018 um 18:00 Uhr gastiert der französische Erstligist Girondins Bordeaux beim 1. FC Union Berlin. Traditionell endet mit dem von der IFA präsentierten Freundschaftsspiel die Sommervorbereitung der Eisernen. In den Vorjahren bestritten die Köpenicker vor Saisonbeginn unter anderem Testspiele gegen den FC Utrecht, den FC Sevilla, Celtic Glasgow und Crystal Palace.



„Im letzten Jahr konnten wir mit den Queens Park Rangers einen englischen Traditionsklub als Testspielgegner für Union präsentieren. Und wer hätte gedacht, dass sich daraus auch ein Rückspiel in England ergibt“, so IFA-Direktor Jens Heithecker. „Nun freuen wir uns sehr, dass wir mit Girondins Bordeaux den nächsten internationalen Hochkaräter nach Köpenick holen konnten.“



Mit dem Football Club des Girondins de Bordeaux kommt der sechsmalige Meister und vierfache Pokalsieger aus Frankreich ins Stadion An der Alten Försterei. In der abgelaufenen Saison belegte die Elf von Trainer Gustavo Poyet den sechsten Platz in der Tabelle.



Die Tickets für das Spiel werden ab Mittwoch (27. Juni 2018) online, und in allen Union-Zeughäusern erhältlich sein. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt, darüber hinaus gelten die regulären Tageskartenpreise. Bis auf Sektor 4 wird das komplette Stadion inklusive der Sitzplatz-Tribüne geöffnet sein.



Tickets für die Sitzplätze auf der Haupttribüne (Sektor 1) sind zum Preis von 28 Euro* erhältlich. Kostenfreier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren gilt auch für die Sitzplätze, allerdings sind aus organisatorischen Gründen hier Eintrittskarten erforderlich. Online können für jedes gekaufte Ticket zwei Sitzplatztickets für Kinder kostenfrei hinzugebucht werden.



Auch der Gästebereich in Sektor 5 wird für die Fans von Girondins Bordeaux geöffnet sein, diese Tickets sind ausschließlich online erhältlich.



Die IFA ist die weltweit bedeutendste Trend-Show für Consumer Electronics und Home Appliances und seit 2010 mit dem 1. FC Union Berlin als Kooperationspartner eng verbunden. In diesem Jahr findet die IFA vom 31. August bis 5.September 2018 in den Messehallen unter dem Funkturm statt.



*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. VVK-Gebühr und ggf. Systemgebühr



www.fc-union-berlin.de

https://b2c.ifa-berlin.de/EVENTS/

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren