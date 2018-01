Erstmals Tag der Immobilienwirtschaft auf der bautec

.



· Symposium zum Wohnungsbau

· Streitgespräch zur Wärmedämmung

· Forum zum zukünftigen Wohnen



Zum ersten Mal findet im Rahmen der bautec der Tag der Immobilienwirtschaft mit mehreren speziellen Fachveranstaltungen, zahlreichen Vorträgen und geführten Rundgängen für Fachbesucher am zweiten Messetag, dem 21. Februar statt. Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. veranstaltet aus diesem Anlass im Forum ZUKUNFT BAU – PRAXIS ALTBAU in Halle 23b ein speziell auf die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ausgerichtetes Symposium. Um 10.30 Uhr beginnt der Vortragsteil, der unter dem Motto „Vorfahrt für den Wohnungsbau? Veränderte Rahmenbedingungen für das Planen und Bauen“ steht. Zunächst beleuchten drei Vorträge diese Thematik aus Sicht der Wohnungswirtschaft, der Architekten und der Kommunen. Referenten sind Peter Stubbe von der GEWOBA Bremen, Architekt Harald Wennemar und die Senatsbaudirektorin von Bremen, Prof. Dr. Iris Reuther.



Es folgen aktuelle Best Practice-Beispiele, die den Wandel der Rahmenbedingungen veranschaulichen. Gleichzeitig können sich die Tagungsteilnehmer in der Ausstellung zum Wettbewerb „Deutscher Bauherrenpreis 2018“ über die nominierten Projekte informieren. Um 13 Uhr startet dann in Kooperation mit dem Modernisierungs-Magazin für die Vertreter der Immobilien- und Wohnungswirtschaft ein spezieller Rundgang zu den Messeständen von ausgewählten Ausstellern. Dieser geführte Rundgang wird am 22. Februar, dem dritten bautec-Tag, wiederholt.



Das Fachmagazin „IVV immobilien vermieten und verwalten“ der HUSS-MEDIEN GmbH organisiert zum Tag der Immobilienwirtschaft ein Streitgespräch über die staatliche Förderung von Kohlendioxid-Ausstoß und Ressourcenverschwendung im Wohnungsbau. Es findet von 11 bis 12.30 Uhr im Forum DACH in Halle 20 statt. „Klimaschutz versus Dämmwahnsinn“ – dieses Thema diskutiert Chefredakteur Thomas Engelbrecht mit Jochen Icken, Technischer Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Märkische Scholle eG, Taco Holthuizen, Architekt und Geschäftsführer des Planungsbüros eZeit Ingenieure GmbH, und Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer BuVEG – Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle. Weiterhin werden in dieser Diskussionsrunde auch ein Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums und ein Architekt, der für das Passivhauskonzept streitet, erwartet.



„Zukunft Wohnen&Leben 2050“ – so lautet die Überschrift der Fachveranstaltung, die der BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V. organisiert. Sie findet am 21. Februar von 13 bis 17.30 Uhr im Forum ZUKUNFT BAU – PRAXIS ALTBAU in Halle 23b statt. Außerdem gibt es zum Thema Wohnungsbau auf der bautec zum zweiten Mal eine exklusive Sonderschau, die an allen vier Messetagen in Halle 21 zu sehen ist.



Mit der Verleihung des Deutschen Bauherrenpreises 2018 findet der Tag der Immobilienwirtschaft ab 18 Uhr im Palais am Funkturm einen feierlichen Ausklang. Auslober des Preises ist die Arbeitsgruppe KOOPERATION, zu der der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., der Bund Deutscher Architekten BDA und der Deutsche Städtetag (DST) gehören.



Die bautec – Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik – findet alle zwei Jahre in Berlin statt. 35.000 Besucher informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 502 Ausstellern aus 17 Ländern über die neuesten Produkte, Services und Themen der nationalen und internationalen Bau- und Immobilienwirtschaft. Der energetische Systemverbund von Gebäudehülle und intelligenter Gebäudetechnik steht dabei im Mittelpunkt. Veranstalter der bautec ist die Messe Berlin, ideeller Träger der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. Die 18. bautec findet vom 20. bis 23. Februar 2018 auf dem Berliner Messegelände in den Hallen 20 bis 26 statt. In der parallel laufenden GRÜNBAU BERLIN finden Fachbesucher alles zum Thema Garten- und Landschaftsbau. Mehr Informationen stehen online unter www.bautec.com bereit.

