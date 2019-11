Pressemitteilung BoxID: 777806 (Mercure Hotel Remscheid)

Wunschbaum erfüllt Kinderträume

Mercure Hotel Remscheid engagiert sich mit Weihnachtsgeschenken für das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz

Kuschelsocken, ein Hörbuch von Astrid Lindgren, Glitzertattoos oder farbiger Knet- und Spielschaum stehen auf den zahlreichen persönlich gestalteten Wunschkugeln für das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. So hingen nun Marco Klij, Direktor Mercure Hotel Remscheid, gemeinsam mit dem Remscheider Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz im Foyer des Hotels diesen besonderen Schmuck am Weihnachtsbaum auf, um Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.



„Mich beeindruckt immer wieder, wie die Kinder und Jugendlichen im Hospiz umsorgt werden und alle zusammenstehen“, betont Hoteldirektor Marco Klij. „Daher möchte ich mit meinem Team nun auch in diesem Jahr wieder dieses Engagement unterstützen und helfen, die kleinen Wünsche zu erfüllen.“



Auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz schätzt die Initiative für den Hilfsverein. „Schon seit vielen Jahren kenne ich diese Einrichtung und ihr Wirken ist unabdingbar. Denn hier wird mit großem Respekt gehandelt und vor allem das Leben betont. Deshalb gebührt allen, die nun die Weihnachtswünsche der Kinder und Jugendlichen erfüllen, unser Dank für diese tolle Aktion.“ Die Gäste des Mercure Hotel Remscheid und auch alle interessierten Bürger aus Remscheid sind herzlich willkommen, sich Wunschkugeln auszusuchen. Die erste Wunschkugel hat sich allerdings der Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz persönlich ausgesucht, was Hoteldirektor Marco Klij sehr beeindruckt hat.



„Wir unterstützen gerne vor Ort bei der Online-Bestellung“, erklärt Marco Klij. „Oder wir freuen uns natürlich auch, wenn jemand das Geschenk selbst kauft und bis zum 15. Dezember bei uns abgibt.“ Denn am 20. Dezember sollen alle Wünsche der Kinder und Jugendlichen erfüllt sein, so dass das Team die Geschenke dem Hospiz übergeben kann.



Kinder- und Jugendhospiz Burgholz



Bereits ab dem Tag der Diagnose einer lebenszeitverkürzenden Erkrankung steht den Familien das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz beratend und unterstützend zur Seite. Das Haus ist nicht nur ein Ort der Trauer und des Abschieds, sondern vielmehr auch ein Ort schöner und glücklicher Momente. Momente, die auch über den Tod der Kinder und Jugendlichen hinaus für glückliche Erinnerungen sorgen. Das Kinder- und Jugendhospiz Burgholz hat zum Ziel schwerst- und unheilbar erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Leben gemeinsam mit ihrer Familie zu ermöglichen. Die Familienangehörigen werden von einem Team aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern auch über den Tod des Kindes hinaus begleitet. Weitere Informationen unter www.kinderhospiz-burgholz.de

