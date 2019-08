Pressemitteilung BoxID: 761957 (MentaCare - Zentrum für psychische Gesundheit)

Filmspot "Raus aus der Depression": Aus dem Stimmungstief herausfinden

Ein Viertel der Bevölkerung erleidet im Leben eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung. Die häufigsten Beschwerden sind depressiv-ängstliche Verstimmungen. Diese schränken die Leistungsfähigkeit, die Konzentration und den Antrieb ein. Das Mentalisieren, der differenzierte Blick auf sich selbst und die Beziehung zu anderen, ist bei einer Depression getrübt, was wiederum das Leiden für die Erkrankten, ihre Angehörigen oder Kollegen verschlimmert. Für eine gesunde Balance der Gefühle bedarf es zuweilen professioneller Hilfe. Betroffene erhalten bei MentaCare Stuttgart kompetente Beratung, individuell abgestimmte psychotherapeutische Unterstützung und eine wirksame Behandlung nach besten wissenschaftlichen Kriterien. Mit dem Filmspot „Raus aus der Depression“ ermutigt MentaCare Stuttgart dazu, sich aktiv Hilfe zu suchen, um der Depressionsfalle zu entkommen.







„Wirksame Hilfe bei Depressionen ist mit psychotherapeutischen Mitteln gut möglich, in speziellen Fällen auch mit gut verträglichen, nicht suchterzeugenden Medikamenten“, berichtet Dr. med. Thomas Bolm, Chefarzt von MentaCare. „Betroffene können wieder besser Mentalisieren und aktiv Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Eine entsprechend ausgerichtete tagesklinische Therapie ist in den Alltag von Patienten verankert und fördert so die lebensnahe und nachhaltige Umsetzung von Therapiefortschritten. Deshalb verwundert es nicht, dass die Erfolge von Tagesklinik denen einer vollstationären Aufnahme mindestens ebenbürtig sind.“







Der Film ist auf der Startseite von MentaCare abrufbar:



www.mentacare.de



Der Filmspot ist dauerhaft im YouTube-Kanal des Klinikums Christophsbad abrufbar:



https://youtu.be/ulUaZUkZGgg







MentaCare, Zentrum für psychische Gesundheit, Azenbergstr. 68, 70192 Stuttgart

