Pressemitteilung BoxID: 782053 (meetingmasters.de)

meetingmasters.de Roadshow geht 2020 wieder auf Tour

Auch 2020 können Veranstaltungsplaner/innen das selbst entwickelte Teilnehmermanagementsystem des Trierer MICE-Spezialisten kennenlernen und live testen. Die praxisnahen Workshops werden im März in München, Frankfurt und Berlin kostenfrei angeboten.



meetingmasters.de führt seine seit 2016 stattfindende Veranstaltungsreihe „die meisterkurse“ auch in 2020 fort. Die Kurse finden am 03.03.2020 im Holiday Inn München City East, am 05.03.2020 im Welcome Hotel Frankfurt und am 18.03.2020 im Holiday Inn Express Berlin City Centre statt.



Mit den drei Meisterkursen stellt meetingmasters.de, deutschlandweit einer der technologisch innovativsten Service-Provider im MICE-Bereich, in einem eintägigen kostenfreien Workshop seinen Eventservice und das dazugehörige webbasierte Tool moreEvent, Teilnehmermanagement mit System, vor. Das Angebot richtet sich an Veranstaltungsplaner/innen und Eventmanager/innen.



In kleinen Gruppen erlernen die Besucher in kurzer Zeit, ihre eigene Veranstaltungswebsite aufzusetzen, in wenigen Schritten eine professionelle Online-Registrierung durchzuführen und die gewonnenen Teilnehmerdaten auf Knopfdruck webbasiert zu verwalten. Die Meisterkurse beginnen um 9 Uhr und enden um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei und die Teilnehmerplätze sind begrenzt.



Alle Informationen zu den Kursen und der kostenfreien Anmeldung finden Interessierte unter https://diemeisterkurse.meetingmasters.events





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (