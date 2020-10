Radios verlängert die Kooperationen mit Fortuna Düsseldorf und der DEG um zwei Jahre und bleibt Teil des medizinischen Sponsoren-Teams. Mit Erfahrung, Kompetenz und erstklassiger Technik ist radios nicht nur offizieller Radiologie-Partner der beiden Profi-Teams, sondern auch eine der führenden radiologischen Praxen in Düsseldorf. Wie schon in der zurückliegenden Saison werden die kleinen und großen Verletzungen der Bundesligastars auf Rasen und Eis exklusiv bei radios im Medical Center Düsseldorf schnell und sicher diagnostiziert.



„Eine schnelle und sichere Diagnose ist bei Profisportlern entscheidend für eine nahtlose Weiterbehandlung und Genesung. Wir freuen uns, über diesen Weg auch zukünftig einen wichtigen Beitrag für die Mannschaften und Clubs leisten zu können“, so Ioannis Anastasiou, Facharzt für Radiologie und Ärztlicher Leiter bei radios.



Radiologie Partner für über 2.000 Sportler - Kooperation mit ART und HC Düsseldorf



Darüber hinaus profitieren ab sofort auch über 2.000 weitere Profi- und Freizeitsportler von der medizinischen Expertise bei radios. „Wir sind seit September 2020 auch offizieller Radiologie-Partner des ART, einem der größten Sportvereine Düsseldorfs, der zahlreiche Sportarten beheimatet, sowie des HC Düsseldorf, der sich dem hochklassigen Jugendhandball verschrieben hat“, freut sich Anastasiou, Experte für die Untersuchung von Gelenken und Sportverletzungen. Mitglieder der beiden Vereine profitieren nun bei Sportverletzungen von modernster technischer Ausstattung, erfahrenen Mitarbeitern und optimaler Betreuung bei radios. Damit sind profunde und schnelle Ergebnisse garantiert – für eine schnelle Rückkehr ins Training und auf den Platz, die Halle oder ins Stadion.



Medizinische Expertise für alle Düsseldorfer



Radios ist nicht nur Partner von Fortuna, DEG, ART und HC Düsseldorf, sondern auch Partner deren Fans und aller Düsseldorfer. „Bestmögliche Behandlung, optimale Betreuung und schnelle Termine bieten wir all unseren Patienten“, bestätigen die beiden Ärztlichen Leiter Privatdozent Dr. Patrick Reinartz und Ioannis Anastasiou. „Denn wir wissen, dass neben schnellen Terminen besonders die persönliche Betreuung entscheidend ist. Deshalb nehmen wir uns Zeit für alle unsere Patienten und sorgen für ihr Wohlbefinden in unserer Praxis.“

