Exklusive Produktlinie für den Fachhandel: MEDISANA präsentiert PRIME

Die exklusive Produktlinie für den Fachhandel bietet mehr Design, mehr Qualität und mehr Business. Das Konzept: Beliebte, verkaufsstarke Produkte für ein gesünderes Leben in exklusivem Design und mit exklusiver Mehrausstattung gegenüber dem bewährten MEDISANA Sortiment garantieren beim Fachhandel zusätzlichen Umsatz. Denn in PRIME sind Topseller in einer designstarken Linie zusammengefasst.



Das PRIME Sortiment umfasst unter anderem die Shiatsu-Massage-Sitzauflage PR-M80 und die Shiatsu-Akupressur-Massage-Sitzauflage PR-M90, die mit High-Definition 3D Massage mehr Massagearten sowie mehr Entspannung bieten. Die exklusive Körperanalysewaage PR-S90 steht für multifunktionale Gewichts- und Körperanalyse inklusive BMI-Ermittlung. Sie kann an die kostenlose VitaDock+ App angebunden werden, um die Ergebnisse optimal im Zeitverlauf auswerten zu können. Das Raumklima nach persönlichen Vorlieben programmieren, kontrollieren und regulieren lässt sich mit dem Raumluftbefeuchter PR-H90.



Das Besondere ist das integrierte Hygrometer, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit automatisch regulieren lässt. Mehr Wohlbefinden ist mit dem Fußsprudelbad PR-F90 garantiert, das durch dreifache Reflexzonen-Stimulation, Sprudel- und Vibrationsmassage, Rotlichtfunktion und individuell wählbare Wassertemperatur überzeugt. Mit dem Oberarmblutdruckmessgerät PRB90 wird Blutdruckmessung zuhause leicht gemacht. Es punktet dank seinem gut ablesbaren Display, großer Manschette und Ampel-Farbskala gemäß Bewertungssystem der Weltgesundheitsorganisation WHO.



MEDISANA PRIME bildet die gesamte Bandbreite des MEDISANA Produktsortiments im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden ab. Die Produktlinie soll Menschen ansprechen, die Produkte mit hoher Funktionalität, bester Verarbeitung, aber auch passend zu ihrem modernen Lifestyle suchen.



Das Traditionsunternehmen aus Neuss unterstreicht mit der Exklusivität der Produktlinie die Wichtigkeit und Bedeutung des stationären Fachhandels und möchte ihm durch diesen alleinigen Vertriebskanal stabile Verkaufspreise ermöglichen.

