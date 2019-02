Blister-Forum 2019

20.02.19

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr lädt Medinoxx im Frühjahr zum 2. Blister-Forum ein. Die Veranstaltung, die am 19. März in Frankfurt stattfindet, richtet sich an Apotheken, die in die Verblisterung einsteigen möchten, bereits in der Heimversorgung engagiert sind, ambulante Pflegedienste beliefern oder sich generell für die Verblisterung interessieren. Jens Häfner, Geschäftsführer Medinoxx Deutschland GmbH: „Die inhabergeführte Apotheke sieht sich ständigen Veränderungen und neuen Herausforderungen gegenüber. Aufgrund der sich wandelnden Marktbedingungen und einem wachsenden Konkurrenzdruck ist es wichtig, sich mit einem innovativen, maßgeschneiderten Spezial-Angebot für Kunden und Partner aufzustellen. Dabei gewinnt ein professionelles und qualitätsgesichertes Medikationsmanagement rasant an Bedeutung, da es den Offizin-Apotheken neue Möglichkeiten der Positionierung bietet.“ Mit der Veranstaltung möchte Medinoxx den Teilnehmern auch in diesem Jahr in erster Linie eine Plattform zum Austausch mit heimversorgenden Apotheken sowie Einsicht in die neuesten Entwicklungen in der Verblisterung bieten. Interessante Vorträge unterschiedlicher Referenten, unter anderem zu rechtlichen Aspekten in der Verblisterung oder der Einbettung in zukünftige Anforderungen wie die Digitalisierung, ergänzen das Programm. Im Anschluss an die Vorträge bieten sogenannte Themeninseln den Teilnehmern die Möglichkeit sich mit den Experten in kleinen Gruppen über verschiedene Aspekte der Verblisterung mit dem Medinoxx System auszutauschen. Dabei geht es auch um die Möglichkeiten der Pflegekompetenz-Partnerschaften und Akquise von Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten.



Medikation. Neu. Gedacht.



Das Medinoxx System erfährt seit seiner Einführung eine sehr positive Resonanz, wird gut im Markt angenommen und bietet erstmalig eine Vollversorgung für die Medikamententherapie an. Der modulare und flexible Aufbau eröffnet Apotheken neue Möglichkeiten für die patientenindividuelle Arzneimittelversorgung. So können neben festen erstmals auch flüssige Arzneimitteln in einem Tray verblistert werden. Einzigartig am Markt ist außerdem die Möglichkeit einer Verblisterung von Medikamenten mit besonderen Problemstellungen, wie feuchtigkeitsempfindliche Brausetabletten oder zum Kleben neigende Weichgelantinekapseln, die bisher nicht verblistert werden konnten. Auch neue Geschäftsfelder wie die Spezialversorgung von beispielsweise Krebs- oder Parkinsonpatienten können erschlossen werden. „Mit unserem Blistersystem lassen sich, im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, bis zu 90% aller benötigten Medikamente verblistern, dies eröffnet Apotheken einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Zudem ist das System nachhaltig und gewährleistet eine individuelle Verblisterung durch die Offizin“, fasst Jens Häfner, Geschäftsführer Medinoxx Deutschland GmbH, die wesentlichen Vorteile zusammen.



Das Medinoxx System wird stetig weiterentwickelt. So lassen sich zum Beispiel mit der neuen One-Click Einrasthilfe alle Medi-Becher mit nur einem Click innerhalb von einer Sekunde in die Trays einrasten – unabhängig von der Anzahl der Becherreihen. Dies spart enorm viel Zeit und erhöht gleichzeitig die Prozesssicherheit. Jens Häfner: „Mit unserem Blistersystem bieten wir den Vor-Ort Apotheken ein wirtschaftliches und qualitativ hochwertiges modulares System an, das es ermöglicht, den Partnern vor Ort, wie zum Beispiel Pflegeeinrichtungen und Altenheime, aber auch dem schnell wachsenden Markt der ambulanten Patienten, einen neuen Rund um Service zu bieten. Und das ist nicht alles: Von Medinoxx profitieren alle Partner bei der Verblisterung: Die Apotheke bei ihrer Verankerung im lokalen Markt, die Heime bei ihrer Effizienz und Qualität und vor allem der Patient durch eine verbesserte Sicherheit und Compliance bei der Medikamenteneinnahme.“



Neue Webseite mit „Partner-Börse“ für Apotheken und Pflegeeinrichtungen



Neben der Weiterentwicklung des Blistersystems hat der Spezialist für Medikationsmanagement in den letzten Monaten intensiv an seinem neuen, komplett überarbeiteten Webauftritt gearbeitet. Neben allgemeinen Informationen zum Verblistern sowie ausführlichen Details zu den Produkten der Medinoxx steht Apotheken mit dem geplanten Launch im März auf der Webseite eine „Partner-Börse“ zur Verfügung. Jens Häfner: „Mit der neuen Funktion möchten wir den Partnern in der Verblisterung eine gemeinsame Plattform bieten. So können sich Apotheken, die mit unserem System arbeiten, dort beispielsweise mit ihrer Dienstleistung präsentieren.“



Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung sind unter medinoxx-blister-forum.de zu finden.





