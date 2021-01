Der Countdown läuft: Noch bis zum Freitag den 15. Januar 2021 ist es Bildungsträgern und Schulklassen, Freizeit- und Kindereinrichtungen, Vereinen, Jugend- und Seniorengruppen sowie Einzelpersonen aus unserem Land möglich, ihre medienpädagogischen Projekte aus den Jahren 2019 bis 2021 einzureichen. Dies kann postalisch erfolgen oder unter www.medienkompetenzpreis-mv.de.



Der Medienkompetenz-Preis Mecklenburg-Vorpommern 2021 prämiert mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 6.000 € Medienbildungsprojekte aus den Bereichen:





Freizeit und Teilhabe (Vergabe: Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern)

Schule und Bildung (Vergabe: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V)

Kindheit und Alter (Vergabe: Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V)

Nachgehakt (Vergabe: Ministerpräsidentin des Landes M-V)





Die Projekte können aus allen Bereichen der Medienarbeit stammen. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. In erster Linie wird der pädagogische Prozess bewertet – also die Art und Weise, wie der Erwerb von Medienkompetenz bei den Teilnehmenden gefördert wurde. Projektprodukte fließen ergänzend in die Bewertung ein. Die feierliche Preisverleihung findet am 29. April 2021 am Eröffnungstag des Rostocker Filmfestivals im StadtHafen (FiSH) in Rostock statt.



Den Anmeldebogen, die genauen Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden Sie unter www.medienkompetenzpreis-mv.de.

