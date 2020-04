Pressemitteilung BoxID: 796129 (Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern)

Kurzer Film statt Lange(r)weile

FiSH 2020 vom 1. bis 8. Mai ins Web verlegt

Als sich die Veranstalter des FiSH – Filmfestival im StadtHafen Ende März diesen Jahres dazu entschließen mussten, das 17. Publikumsfestival in Rostock wegen der Covid19-Pandemie abzusagen, wurden bereits hinter den Kulissen Alternativen geplant. Der deutsche Kurzfilmwettbewerb JUNGER FILM sowie der Ostseeraum-Wettbewerb OFFshorts werden nun vom 1. bis 8. Mai 2020 online durchgeführt. Die Schirmherrschaft übernimmt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.



Insgesamt sind 45 Kurzfilme aus Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden in drei Blöcken zu sehen. Die Filmschaffenden beantworten Fragen zu ihren Filmen in Videobotschaften, auf Deutsch oder Englisch. Auch die beiden Jurys besprechen die Filme in FiSH-Manier transparent für Publikum und Filmschaffende in Videokonferenzen.

Der Film des Jahres, Hauptpreis des JUNGEN FILM, ist mit insgesamt 7.000 € dotiert. Im OFFshorts-Wettbewerb wird der Gewinnerfilm mit dem YOUNG BALTIC CINEMA AWARD sowie 1.000 € Preisgeld ausgezeichnet. Die Preisgelder stiften die Hauptförderer des Festivals, das Bundesland M-V und die Stadt Rostock. Außerdem wird der Publikumspreis mittels Onlinevoting vergeben. Das Preisgeld hierfür setzt sich aus den Online-Erlösen (2 € pro Filmblock) sowie Spenden zusammen.



Abgerundet wird das Onlinefestival durch Filmrezensionen, Diskussionsforen sowie verschiedene Live-Events.

Weitere Informationen zum Online-Programm ist ab sofort unter www.fish-festival.de zu finden.



Weiterführendes Bild- und Videomaterial unter https://bit.ly/fish2020online-material

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (