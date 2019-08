Pressemitteilung BoxID: 764268 (media:net berlinbrandenburg e.V.)

Green Pledge: Klimaneutrales, nachhaltiges Deutschland bis 2035

Leaders for Climate Action ist ein Zusammenschluss der führenden Digitalunternehmer*innen in Deutschland. Sie treten mit dem Ziel an, Deutschland bis 2035 in ein klimaneutrales, vollständig mit erneuerbarer Energie versorgtes, digitales Land zu transformieren. Klimaschutz wird dabei als Chance für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft verstanden. Leaders for Climate Action fordern konsequentes und schnelles Handeln der Politik für effektiven Klimaschutz, konkret die sofortige Einführung einer CO2-Bepreisung, mindestens nach den Empfehlungen des Rates der Wirtschaftsweisen an die Bundesregierung. Im Rahmen ihres „Green Pledges“ leisten erfolgreiche DigitalunternehmerInnen schon heute einen konkreten Beitrag auf dem Weg zu einem klimaneutralen und nachhaltigen Deutschland. Andrea Peters (media:net berlinbrandenburg e.V.) und die Initiative berlin.digital unterstützen die Forderung.



Das detaillierte Forderungspapier, die Liste der teilnehmenden UnternehmenInnen sowie den „Green Pledge“ werden Ihnen am 27.8.2019 präsentiert von:



Niklas Östberg, Gründer und CEO Delivery Hero



Daniel Krauss, Gründer & CIO FlixBus



Boris Wasmuth, Gründer & Geschäftsführer GameDuell



Ferry Heilemann, Gründer & CEO FreightHub



David Wortmann, Gründer & Geschäftsführer DWR eco



Ina Remmers, Gründerin & Geschäftsführerin nebenan.de



Prof. Dr. Axel Ockenfels, Wirtschaftswissenschaftler, Universität zu Köln



ZEIT UND ORT

Dienstag, 27.08.2019 um 9 Uhr

Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40

Raum 0107





