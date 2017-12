Games-Charts: "Mario Party" steigt auf 3DS-Podium

Was könnte besser zu Silvester passen als eine bunte Feier mit abwechslungsreichen Spielen? „Mario Party: The Top 100“ hat gleich 100 davon versammelt und lädt Mario, Luigi, Peach & Co. zur größten Party in der fast 20-jährigen Geschichte der Serie. Als einziger Neueinsteiger belohnt sich die Minispiele-Sammlung mit Platz drei der offiziellen deutschen Nintendo 3DS-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Oben stehen wie gehabt die beiden Pokémon-Titel „Ultrasonne“ und „Ultramond“.



Im Switch-Ranking muss Kultklempner Mario gleich dreifach ran, und zwar mit „Mario Kart 8 Deluxe“ (eins), „Super Mario Odyssey“ (zwei) sowie „Mario & Rabbids Kingdom Battle“ (fünf). Bei den Wii-Games landet er hinter „Just Dance 2018“ an zweiter Stelle („Mario Kart Wii Selects“).



PS4- und Xbox One-Spieler kaufen derzeit „Call of Duty: WWII“ und „Assassin’s Creed Origins“ am liebsten. Auf PC rangieren „Die Sims 4“ und „Assassin’s Creed Origins“ über Neujahr an der Spitze. Die PS3- und Xbox 360-Charts führen „FIFA 18 - Legacy Edition“ und „Minecraft“ an.

