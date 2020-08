Pressemitteilung BoxID: 811690 (GfK Entertainment GmbH)

Games-Charts: "EA Sports UFC 4" gewinnt Kampf um Xbox One-Spitze

Bevor im Herbst wieder die gewohnte Blockbuster-Offensive startet, geht’s in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, derzeit noch hochsommerlich ruhig zur Sache. Einzig die Martial-Arts-Simulation „EA Sports UFC 4“ bringt frischen Schwung in die Hitlisten und betritt das Octagon auf den Positionen eins (Xbox One) und zwei (PS4). „F1 2020 - 70 Jahre F1 Edition“ und „GTA V“ bzw. „Ghost Of Tsushima“ und „The Last Of Us Part II” komplettieren jeweils das Podium.



Die „Animal Crossing”-Reihe dominiert die Nintendo-Konsolen weiterhin nach Belieben. Während „Animal Crossing: New Horizons“ die Switch-Charts vor „Mario Kart 8 Deluxe” anführt, hält 3DS-Abräumer „Animal Crossing: New Leaf” den Vizesieger „The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D” auf Abstand. Meistverkaufte Computerspiele bleiben „Die Sims 4“ sowie der „Landwirtschafts-Simulator 19“.

