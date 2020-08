Pressemitteilung BoxID: 810281 (GfK Entertainment GmbH)

Doppelsieg für Apache 207 in den Offiziellen Deutschen Charts

An ihm führt aktuell kein Weg vorbei: Apache 207. Nach diversen Singles folgt jetzt das Album „Treppenhaus“, das sich direkt an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment katapultiert. Doch das ist noch nicht alles, denn auch der Track „Sie ruft“ steigt auf Platz eins ein. Neben „Bläulich“ (zwei), „Unterwegs“ (fünf), „Fame“ (sieben) und „Boot“ (acht) stellt er fünf der Top 10-Positionen.



Weitere Neuheiten der Single-Charts sind „Tilidin weg“ (Bonez MC, drei) und „Fastlane“ (Jamule & Nico Santos, neun), die ebenfalls einen Platz in den vorderen Regionen ergattern konnten. Der frisch gekürte Sommerhit „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ von Jawsh 685 & Jason Derulo verbessert sich von fünf auf vier.



Im Album-Ranking ist Abwechslung garantiert: Olaf der Flipper („Fiesta“, zwei) sorgt für Schlager, Alanis Morissette („Such Pretty Forks In The Road“, vier) für Pop-Rock und Ost+Front („Dein Helfer in der Not“, fünf) und Thundermother („Heat Wave“, sechs) für eine gehörige Portion Härte. Vorwochensieger Fantasy („10.000 bunte Luftballons“) rutschen auf acht, die Amigos („Tausend Träume“) hingegen klettern auf drei.



Die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts werden freitags ab 18 Uhr www.mtv.de veröffentlicht.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (