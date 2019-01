Baden-Württemberg - wo's "Natürlich. VON DAHEIM" is(s)t

14.01.19

Am Gemeinschaftsstand des Landes Baden-Württemberg in Halle 5.2b können Sie ganz Besonderes genießen.



Auf der neu gestalteten Gartenterrasse am See mit eigens für die Grüne Woche gefertigten Weißtannenmöbeln des Landesbetriebs Forst Baden-Württemberg werden Leckereien für hungrige Feinschmecker serviert:



Linsen mit Spätzle, Badische Schäufele, Wurstsalat, Schwarzwälder Kirschtorte und der berühmte Ofenschlupfer nach traditionellem Rezept.



Das Holz der neuen Weißtannentische und -bänke wurde vom baden-württembergischen Verein Forum Weißtanne e.V. bereitgestellt und ist „Natürlich. VON DAHEIM“ – gewachsen, gefällt und gefertigt und verspricht eine ganz besondere Atmosphäre.



Gewohnt zünftig werden die Besucherinnen und Besucher in den Aussteller-Häuschen versorgt. Hier lässt es sich bei original Schwäbischen Maultaschen, würzigem Schwarzwälder Schinken, edlen Badischen und Württemberger Weinen, leckeren Säften und urigem Bier herzhaft schlemmen.



In der Kochwerkstatt wird was g’scheits zubereitet. Wo am Morgen Schulklassen zusammen mit dem Profikoch schnippeln, können Messebesucherinnen und -besucher nach vorheriger Anmeldung - aber gebührenfrei - am Nachmittag landestypische Spezialitäten mit Pfiff kochen und anschließend gemeinsam essen.



In den Wäldern Baden-Württembergs kann man vieles erleben – An 365 Tagen im Jahr laden die rund 1,4 Millionen Hektar Wald in Baden-Württemberg die Menschen zu Sport und Erholung ein. Ideen für die nächste Tour durch den Wald auf Erlebnispfaden, Wander- oder Fahrradwegen finden die Besucherinnen und Besucher auf der Fläche der baden-württembergischen Naturparke.



Viele spannende Ausflugs- und Reiseziele in Baden-Württemberg warten darauf, entdeckt zu werden. Tourismus-Experten aus den interessantesten Regionen Baden-Württembergs stehen Rede und Antwort und haben Insidertipps für einen tollen Urlaub oder Ausflug im Ländle im Gepäck. Agrarbotschafterinnen aus Baden-Württemberg stellen zudem neue und einzigartige Produkte vor und laden zur Verkostung ein.



Wichtige Informationen zum Gemeinschaftsstand Baden-Württemberg im Überblick (siehe auch Anlage):



- Standort in Halle 5.2.b (neben Mecklenburg-Vorpommern) auf 841 m² Fläche



- Diese Daueraussteller verwöhnen die Besucherinnen und Besucher im Rahmen des Genießerland-Auftritts von Baden-Württemberg:





Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG Brauerei mit Ausschank im Bewirtungsbereich der Gartenterrasse

Badische und Württemberger Winzer in der Weinbar:

Durbacher Winzergenossenschaft e.G.

Weingut GravinO

Staatsweingüter Weinsberg und Freiburg

Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg e.G.

Weinkellerei Kölle

Winzergenossenschaft Bötzingen e.G.

Lauffener Weingärtner e.G.

Weingut Probst

Brauerei Gold Ochsen GmbH mit verschiedenen Biersorten im Ausstellerbereich „Mitte“

Bürger GmbH & Co. KG mit schwäbischen Maultaschen im Ausstellerbereich „Mitte“

Erwin Dietz GmbH mit Fruchtsäften im Ausstellerbereich „Mitte“

Hans Adler OHG Schwarzwälder Fleischwaren mit Schwarzwälder Schinken- und Wurstspezialitäten im Ausstellerbereich „Mitte“

Herr Kächele - Schwäbisches für Schleckige GmbH mit schwäbischen Maultaschen im Ausstellerbereich „Mitte“

Naturparke Baden-Württemberg

Obst vom Bodensee Marketinggesellschaft mbH & ECHT BODENSEE - Deutsche Bodensee Tourismus GmbH mit Äpfeln im Bereich der Genussregionen

Stüwer GmbH mit dem Regiomat

Touristikgemeinschaft Hohenlohe e.V. mit verschiedenen wechselnden Ausstellern im Bereich der Genussregionen

- In den „Genussregionen Baden-Württemberg“ präsentieren sich 13 wechselnde Hersteller, Anbieter und Regionen mit ihren vielfältigen kulinarischen und touristischen Angeboten.



- Auf der Tourismusfläche am Übergang zum Hallennachbarn Mecklenburg-Vorpommern präsentieren sich zusätzlich zum täglichen Tourismusangebot zwei weitere Regionen bzw. Hersteller.



Ihre Ansprechpartner/innen vor Ort:



Dr. Alexander Wirsig, Tel. 0151/ 611 143 99, wirsig@mbw-net.de



Presse und Kochwerkstatt: Bettina Rau, Tel. 0151/15 48 19 56, rau@mbw-net.de



Presse : Franziska Erdmann, Tel. 0151 / 23 57 81 97, erdmann@mbw-net.de

