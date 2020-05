Pressemitteilung BoxID: 799562 (Maute + Renz Textil GmbH)

Zum Schulstart: Coole Kids Mund-/Nasenmasken mit dauerhaft antimikrobiellem Schutz

In wenigen Tagen beginnt in den Schulen wieder der Unterricht. Ebenso öffnen die Kitas bald. Wie überall gelten auch hier die bekannten Corona-Regeln: Abstand halten, Hände zur Desinfektion waschen und Maske tragen. Doch welche Masken sollen Kinder und Jugendliche für den längeren Aufenthalt im Schulgebäude bzw. Kindergarten nutzen? Die Mund-/Nasenmasken für Erwachsene sind zu groß, zu unbequem und wirken zu medizinisch, so dass Kinder diese nur ungern tragen.Abhilfe schaffen die lässigen Albstoffe-Masken für Kids und Teenager mit coolen bis stylischen Mustern. Die poppigen Motiv-Masken sind nicht nur dauerhaft antimikrobiell und geruchsneutral, sondern bestechen ebenso durch einen sehr hohen Tragekomfort. Dank ihrer Loop-Form wandeln sie sich je nach Nutzung zum bunten Halstuch oder schicken Haarband und können damit auch nicht verloren gehen. Für den bequemen und sicheren Halt am Ohr sorgen die im Loop integrierten Halterungen. So macht das Tragen der Maske Spaß – wenn schon Maske dann Mega.Die Kids- und Teenager-Masken von Albstoffe wurden aufgrund ihrer besonderen Hygiene-Eigenschaften und der fairen Preisgestaltung bereits von zahlreichen Schulen zur Ausstattung ihrer Schüler gekauft. In der Entwicklung haben die Albstoffe-Textilingenieure speziell darauf geachtet, dass die Mund-/Nasenmaske sehr bequem ist und entspanntes Atmen ermöglicht. Die verwendeten Trevira Bioactiv Micro-Faser ist hochantimikrobiell, verhindert so das Bakterienwachstum und die damit verbundene Geruchsbildung. Ebenso vorbildlich ist die Filterleistung des Hightech-Hygienestoffs. Die Reinigung ohne Verlust von Schutz und Farbechtheit erfolgt zuhause in der eigenen Waschmaschine bei 60-95°C – bei unbegrenzter Wiederverwendbarkeit.Die Kids-Loops sind bereits zum Preis von unter 10 EUR für 3 Stück erhältlich. Die Bestellung erfolgt schnell und einfach unter https://www.albstoffe-protectme.de.Sicher, immer frisch und stylisch – die einzige Maske, die Kinder garantiert gerne tragen.





Dauerhaft antimikrobiell und geruchsneutral

Bequem und elastisch perfekt an die Gesichtsform angepasst

Entspanntes Atmen ohne Verrutschen der Maske

Nachhaltig, waschbar, unbegrenzt nutzbar

In zahlreiche Farben und stylischen Motiven designt

Sorgfältig hergestellt, verpackt und versandt auf der Schwäbischen Alb

Von der Faser bis zum Fertigprodukt Made in Germany



