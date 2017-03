mateco startet Initiative "Tappi - die Arbeitsbühne für den guten Zweck"

Der Arbeitsbühnenvermieter mateco unterstützt soziale Einrichtungen durch seine neu ins Leben gerufene Initiative „Tappi – die Arbeitsbühne für den guten Zweck". Soziale Einrichtungen, egal ob Kindergarten, Tierheim oder Pflegeeinrichtung, die dringend handwerkliche Hilfe, finanzielle Unterstützung und eine Arbeitsbühne benötigen, können ihre Projekte bei mateco einreichen. Auch Personen, die nicht in einer sozialen Einrichtung arbeiten, aber von einer wissen die Hilfe benötigt, können Projekte vorschlagen.



Eine detaillierte Projektbeschreibung ist unter www.mateco.de/tappi zu fnden.



Was vergibt mateco als Gewinn?



Der Arbeitsbühnenvermieter stellt nicht nur kostenlos die Arbeitsbühne „Tappi" zur Verfügung, sondern verlost auch Reparaturgutscheine, um Handwerker und das benötigte Material zu finanzieren. Dazu vermittelt mateco auch den passenden Handwerker für das jeweilige Projekt.



Wer kann Projekte wo einreichen?



Auf der Homepage von mateco unter www.mateco.de/tappi können gemeinnützige und soziale Einrichtungen, aber auch Dritte und insbesondere Handwerker, die von einer sozialen Einrichtung wissen, die dringend handwerkliche Hilfe und eine Arbeitsbühne benötigt, die Projekte vorschlagen.



Wie werden die Projekte ausgewählt?



mateco prüft alle eingereichten Projektvorschläge auf ihre Umsetzbarkeit und wählt drei Projekte aus, die gefördert werden. Über die mateco Facebook-Seite werden die Projekte anschließend präsentiert. Das Projekt mit dem meisten Zuspruch erhält den höchsten Reparaturgutschein in Höhe von 1.500,- Euro. Das Projekt mit dem zweitmeisten Zuspruch erhält einen Reparaturgutschein von 1.000,- Euro und das mit dem drittmeisten Zuspruch 500,- Euro.



Wer ist Tappi?



Tappi ist eine LKW-Arbeitsbühne mit 3,5t zGG, für Höhen bis zu 27 Meter geeignet und kann mit der Führerscheinklasse B gefahren werden. Entstanden ist Tappi aus einer gemeinsamen Bastelaktion mit den Kindern aus der Kindertagesstätte „Tapachzwerge" aus Stuttgart, die die Arbeitsbühne bunt beklebten.



Weitere Informationen zu Arbeitsbühnen unter www.mateco.de



Zu Einsätzen unter www.facebook.com/matecogroup

mateco GmbH

Die mateco GmbH ist seit über 40 Jahren in der Arbeitsbühnenvermietung tätig. Zu den Kundenbranchen zählen u.a. Bau, Facility Management, Mobilfunk, Medien sowie der Garten- und Landschaftsbau. Die mehrfach zertifizierte Sicherheitsschulung PlatformCard, rundet das Dienstleistungsangebot ab.



Mit Gesellschaften in Luxemburg und Polen, sowie 80 starken Partnern weltweit, realisiert mateco auch Arbeitsbühneneinsätze über die deutschen Grenzen hinweg. Die lokale Nähe zu den Kunden ist dabei wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie.

