Master Immobilien vermittelt Gewerbeimmobilie in Bielefeld

Das bis 2009 als Vertriebslager für die Furnierindustrie genutzte Areal an der Gustav-Winkler-Straße 17 in Bielefeld, welches über ca. 13.000 m² Hallenfläche verfügt und langfristig an ein namhaftes Möbelhandelsunternehmen sowie einen Getränkehändler der Region vermietet ist, hat den Eigentümer gewechselt.



Im Frühjahr diesen Jahres wurde die Master Immobiliengesellschaft auf die Liegenschaft auf dem ca. 23.000 m² Grundstück aufmerksam und konnte durch seinen überregionalen Marktüberblick die Deutsche Industrie REIT-AG - mit Hauptsitz in Potsdam - als Käufer identifizieren.





