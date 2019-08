Pressemitteilung BoxID: 764718 (massivum)

massivum bringt Statement-Farben ins Wohnzimmer

Rosa, Rot, Grün oder Blau? Polstermöbel in starken Farben und Pastelltönen laden zum Relaxen ein

Schwarz-Weiß-Grau-Einerlei war gestern: Sofas und Sessel in klaren oder soften Farbtönen zaubern jetzt einen außergewöhnlichen Frischekick ins Wohnzimmer. Ob Scandi, Mid Century-, Landhaus- oder Boho-Style – mit farbigen Polstern lassen sich die unterschiedlichsten Wohnkonzepte ganz einfach aufpeppen. Besonders spannend wirkt die Kombination mit edlen Massivholzmöbeln. Die Einrichtungsexperten von massivum zeigen auf ihrer Inspirationsseite, wie dieser Mix zum individuellen Look wird.



Mut zur Farbe



Möbel aus hochwertigem Massivholz schaffen eine zeitlose, neutrale Basis im Wohnbereich. Einzigartig wird dieses natürliche Ambiente durch den Kontrast mit einer besonderen Farbe. Dabei ist die Auswahl groß: Optimistisches Rosa, kühles Blau, entspanntes Grün oder anregendes Rot? Jede Farbe bringt eine ganz eigene Atmosphäre ins Zuhause. Und auch bei den Stilrichtungen finden sich zahlreiche Varianten. Dadurch entstehen aufregende Mischungen: So wirkt der klassische Brit-Chic des Chesterfield-Stils bei Sofa Kenema modisch cool durch die Polster in Rosé oder Grün. Mit frischem Used-Look aus gebrauchten Jeansstoffen sorgt auch das Chesterfield Sofa im Denim-Style für ein entspanntes Wohngefühl.



Hippie-Feeling im Exotiklook gesucht? Sofa Naroli lädt mit seinen weichen, smaragdgrünen Polstern zum lässigen Chillen ein. Ein Mix aus Hart und Weich macht auch den Industrial-Style kuschelig: Bei Sofa Fairview trifft ein rustikales Gestell aus Pinienholz auf gemütliche Polster in Khaki-Grün. Wer den Retro-Stil liebt, findet bei massivum ebenfalls eine umfangreiche Auswahl in einer breiten Farbpalette. Das klare Blau von Sofa Frenco erinnert an moderne Kunstwerke, während es bei den Sofaelementen Mayfly zart pastellig ausfällt. Auch die Rot-Töne sind verschieden skaliert: Ein softes Rosé kontrastiert bei Sofa Mawar mit Füßen aus braunem Pinienholz, bei Malax trifft ein warmer Beerenton auf ein schwarzes Metallgestell und Sofa Scarlett im Mid-Century-Stil strahlt in klarem Rot, ist aber auch in Grau oder Blau erhältlich. Minimalisten erhalten mit dem Tagesbett Risor ein wandlungsfähiges Sofa, das sich auch als Gästebett nutzen lässt. Die Kombination aus hellem Eichenholz, naturfarbenem Polster und rosa Kissen bringt dabei erfrischende Leichtigkeit ins Zuhause. Selbst einem traditionellen Möbelstück wie dem Ohrensessel steht die Farbauffrischung: Bei Modell Valley zeigt massivum, wie cool dieser urgemütliche Klassiker durch die Kombination von hellen Eichenfüßen und blauen Polstern wirken kann.



Zu einem harmonischen Gesamtausdruck tragen Kombinationen mit neutralen Farben bei. Wer es dagegen auffälliger mag, setzt auf einen bunten Mix oder greift zum Statement-Möbel in der Lieblingsfarbe. Viele Anregungen zur Kombination von farbigen Polstern mit Massivholzmöbeln bietet massivum auf seiner Inspirationsseite: https://www.massivum.de/wohnstile/inspiration/polstermoebel-in-statement-farben

