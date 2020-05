Pressemitteilung BoxID: 797581 (Mars GmbH)

Mars Petcare: Mehr Umsatz im Tierfutterregal mit Zahnpflege-Neuheiten bei Pedigree und Perfect Fit

Gepflegte Umsätze

Im Sommer begeistert Mars Petcare mit Snack-Neuheiten im Tiernahrungsregal. Wachstums- und Umsatztreiber eingeschlossen!



Neues von Pedigree Dentastix: Zahnpflege in mundgerechten Chunx



Die Fütterungsanlässe für Hundesnacks sind ebenso vielfältig wie das Angebot selbst – ob zur Beziehungspflege, Training und Belohnung oder zur funktionalen Pflege. Mundgerechte Snacks sind hierbei besonders beliebt und stellen das am stärksten wachsende Format im Hundesnackmarkt dar.1 Ideale Voraussetzungen für Pedigree Dentastix Chewy Chunx – die Neuheit im Snacksortiment der beliebten Marke.



80 Prozent der Hunde über drei Jahren leiden an Zahnfleischproblemen.2 Die Gründe dafür sind Zahnbelag oder Zahnstein der Vierbeiner. Werden Hundezähne nicht gepflegt, sammeln sich Beläge aus Speiseresten an, die voller Bakterien sind. Wird der Zahnbelag nicht zeitnah entfernt, verhärtet er sich innerhalb von Tagen und bildet Zahnstein. Dies führt zu Entzündungen am Zahnfleisch und kann große Schmerzen verursachen. Jedoch können Tierhalter diesen Problemen mit einer effektiven Mundpflege und einer gesunden Ernährung vorbeugen. Die neuen Pedigree Dentastix Chewy Chunx machen es durch die besondere Textur und die Aktivformel möglich, dass beim Kauen der Zahnpflege-Snacks die Hundezähne gereinigt und gleichzeitig die Zahnfleischgesundheit unterstützt werden.



Dank des niedrigen Fettgehalts von weniger als 2 Prozent pro 100g können Hundehalter die Pedigree Dentastix Chewy Chunx im Hundetraining einsetzen sowie als leckere Belohnung zwischendurch nutzen.



Pedigree Dentastix Chewy Chunx gibt es mit Huhn für kleine (5-15 kg) und mittelgroße Hunde (>15kg). Die Neuheit (1,99 € UVP) ist ab KW 23/2020 für den Handel lieferbar.



Für gepflegte Umsätze: Pedigree Dentastix Promotion



Die Snack-Neuheit unterstützt Mars Petcare mit einer großen Pedigree Dentastix Promotion und bietet dem Handel so noch mehr Umsatzpotenzial. Im Aktionszeitraum vom 15. Juni bis 9. August 2020 können Hundebesitzer unter den teilnehmenden Produkten Pedigree Dentastix Chewy Chunx, Dentastix Daily Oral Care, Dentastix Daily Fresh, Dentastix Advanced, oder Dentastix Tubos wählen. Beim Kauf von zwei Produkten bekommen die Shopper den Preis für das zweite günstigere Produkt erstattet. Die Teilnahme ist mit bis zu drei Kassenbons pro Prämie möglich. Dazu scannen oder fotografieren Kunden ihre Bons und laden diese auf der Aktionswebseite www.promotion.pedigree.de hoch.



Perfect Fit mit neuen Zahnpflege-Snacks



Gesundheit ist das Trendthema für deutsche Verbraucher. Viele Halter achten genau auf die Ernährung und damit auf das Wohlergehen ihrer Tiere. Immerhin 35 Prozent der Shopper würden Snacks häufiger kaufen, wenn diese gesundheitliche Vorteile bieten.3 Maßgeschneiderte Produkte mit Fokus auf Gesundheit sind daher starke Wachstumstreiber. So auch der neue Zahnpflege-Snack für Katzen der Premiummarke Perfect Fit.



Die neuen Leckerlies „Tägliche Zahnpflege“ sind ab Juni 2020 lieferbar und überzeugen nicht nur mit besten Zutaten, sondern auch mit drei funktionalen Zusatznutzen, die auf die gesundheitlichen Bedürfnisse von Katzen abgestimmt sind. Mit dem Perfect Fit Snack kann die Neubildung von Plaque und Zahnstein reduziert und gleichzeitig das gesunde Zahnfleisch unterstützt werden. Damit können Katzenbesitzer einen wertvollen Beitrag zur Zahnhygiene ihrer Katze leisten. Der Snack kann täglich gegeben werden und hat dabei weniger als 2 Kalorien pro Stück. Ideale Voraussetzungen für den Erfolg im Premiumsegment! Ein zusätzliches Kaufargument: Die Snacks wurden gemeinsam mit den Tierärzten im Waltham Centre for Pet Nutrition entwickelt.



Perfect Fit „Tägliche Zahnpflege“ (2,49 € UVP) gibt es in der Varietät Huhn und ist ab KW 23/2020 für den Handel verfügbar. Mit auffälligen Launch-Displays zur Zweitplatzierung sorgen sie für maximale Aufmerksamkeit und motivieren Verbraucher zum Kauf. Zudem können Händler ihren Shoppern attraktive Rabatt-Coupons am Regal anbieten und damit den Umsatz ankurbeln.



