Das JW Marriott Venice Resort & Spa geht in eine neue Runde

Das JW Marriott Venice Resort & Spa eröffnet am 15. März 2017 wieder nach der Winterpause. Das Luxusresort auf der privaten Insel in der Lagune Venedigs hat einige Neuigkeiten für seine Gäste parat:



Neues Jahr, neuer Look



In den Wintermonaten wurden diverse Renovierungsarbeiten durchgeführt und mit der Eröffnung im März präsentiert das JW Marriott Venice Resort & Spa zudem neue Einrichtungen. Der Familienpool inmitten der grünen Parkanlage, an dem Eltern sich entspannen können, während sich die Kleinen im Wasser austoben, wurde erweitert und bietet ab sofort noch mehr Platz und Liegeflächen. Der „Venezia Ballroom“ im hoteleigenen Konferenzzentrum wurde vom preisgekrönten Architekten des JW Marriott Venice, Matteo Thun, ebenfalls renoviert. Mit warmen, mediterranen Tönen erinnert das Design des Ballsaals an die zeitgenössisch elegante Farbpalette, in der sich auch das Resort präsentiert. Der lichtdurchflutete Raum bietet Platz für bis zu 380 Konferenz- und Kongressgäste.



Mediterranes Wohlbefinden im GOCO Spa



Ein unvergessliches Spa-Erlebnis garantiert die neue Olivenöl Behandlung im GOCO Spa, Venedigs einzigem Spa direkt am Wasser mit Panaromasicht über die Lagune. Bei dem Peeling wird ausschließlich auf der Isola delle Rose hergestelltes Olivenöl verwendet, zudem aromatische Kräuter aus dem inseleigenen Garten.



Hell’s Kitchen und die italienische Kochelite zu Gast



Neu in diesem Jahr wird das Gourmetrestaurant Dopolavoro im JW Marriott Venice Resort & Spa der Ort für Gastauftritte einer Reihe von Promiköchen sein. Bei exklusiven Dinnerveranstaltungen genießen die Gäste drei Gänge des Gastkoches sowie drei Gänge von Federico Belluco, dem Sternekoch des Dopolavoro. Als einer der jüngsten und talentiertesten Köche Italiens wurde Belluco bereits mit nur 27 Jahren mit einem Michelin Stern ausgezeichnet. Zu den Gastköchen gehören Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini, zwei Michelin Sterne), Terry Giacomello (L’Inkiostro, ein Michelin Stern) und Marco Sacco (Piccolo Lago, ein Michelin Stern).



2017 begrüßt das JW Marriott Venice Resort & Spa zudem die Gewinnerin von Hell’s Kitchen Italy - Chefköchin Carlotta Delicato – die ihr Können von April bis August im Sagra Rooftop Restaurant unter Beweis stellen wird. Jede Saison wird Hell’s Kitchen Italy, die italienische Version der beliebten amerikanischen Fernseh-Kochshow, die neue Gewinnerin bzw. den neuen Gewinner in das Resort schicken, um das bereits bestehende, außergewöhnliche Restaurantangebot des JW Marriott Venice mit frischen Ideen zu bereichern.



Was sich in diesem Jahr nicht ändern wird, ist JW Marriott Venice Resort & Spa‘s Stellung als ultimative Luxusdestination für romantische Auszeiten oder Familienerlebnisse, abseits vom geschäftigen Trubel Venedigs. Auch General Manager Enrique Tasende ist zuversichtlich: „Die Saison 2017 verspricht eine großartige zu werden. Wir freuen uns auf die Gäste der Venedig Biennale und darauf, unser Resort weiterhin ganz oben auf der Liste der luxuriösen Plätze in Venedig zu positionieren.“

