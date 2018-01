"All you can Spa" im St. Regis Mardavall Mallorca Resort Ab fünf gebuchten Nächten kommen die Gäste des am Meer gelegenen Luxusresorts in den täglichen Genuss eines Spa-Treatments nach Wahl

Das St. Regis Mardavall Mallorca Resort, wunderschön am Meer gelegen und von blühenden mediterranen Gärten umgeben, ist seit jeher der Inbegriff für ein erholsames Spa-Erlebnis. Mit dem neuen Verwöhnangebot „All you can Spa“, ein Arrangement, mit dem sich Gäste täglich ein Spa-Treatment aus über 80 Behandlungen aussuchen können, setzt das Luxushotel ein neues Zeichen rund um Wellness, Regeneration, Vitalität, Gesundheit und Pflege. In den Genuss des neuen Spa-Arrangements kommen alle Gäste, die fünf oder mehr Nächte im St. Regis Mardavall buchen.



Egal, ob Gäste sich einfach verwöhnen lassen, loslassen, neue Energie aufbauen möchten oder einfach reif für die Insel sind: Die lange Behandlungsliste des Arabella Spa im St. Regis Mardavall umfasst mit über 80 Treatments zahlreiche Highlights. Zur Auswahl stehen klassische Schönheitsbehandlungen mit der exklusiven Kosmetikmarke Niance, die für hochwirksame und reinste High-Class-Anti-Aging-Produkte steht, entgiftende Ganzkörperpackungen, vierhändige Massagen mit heiβen Lavasteinen oder ayurvedische Behandlungen wie Abhyanga. Auch das renommierte und beliebte Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin unter der Leitung von Dr. Lu Zhang und Dr. Yieren Tang steht allen Gästen offen, die das fernöstliche Wissen der Ärzte um Gesundheit und Wohlbefinden nutzen möchten.



Das Arrangement „All you can Spa“ umfasst ab fünf Nächten:





Unterkunft in den eleganten Zimmer oder Suiten mit Meerblick

Zugang zum Arabella Spa

Eine Spa-Behandlung nach Wahl pro Tag und pro Person

Gourmet-Frühstück

Exklusiver Butler-Service

Kostenloses W-LAN





Preise ab 321 EUR pro Zimmer.



Weitere Informationen unter www.stregismardavall.com/de



Gäste des St. Regis Mardavall dürfen sich außerdem ab Januar 2018 auf komplett neu renovierte Zimmer freuen. Das Angebot kann ganzjährig gebucht werden unter info.mallorca@starwoodhotels.com,



Telefon +34-971- 606 136.



St. Regis Mardavall Mallorca Resort



Nur zehn Autominuten vom Stadtzentrum Palmas entfernt liegt das St. Regis Mardavall Mallorca Resort traumhaft schön zwischen Steilküste und Yachthafen Puerto Portals. Es zählt zu den außergewöhnlichsten Hotels der Insel und spiegelt wie jedes Haus der exklusiven Marke St. Regis seinen Standort in Design und Ausstattung wider. Mit Naturstein verzierte Rundbögen bestimmen das Bild der Fassade, der weitläufige Garten zum Meer hin unterstreicht den Resort-Charakter des Anwesens. Ganz egal in welchem der großzügigen 125 Zimmer und Suiten der Gast erwacht, von der Terrasse aus geht der erste Blick hinaus aufs Meer. Auf Wunsch stehen nach englischer Tradition und in legendärer St. Regis Manier ausgebildete Butler bereit. Das Arabella Spa setzt internationale Maßstäbe in Größe, Anspruch und Vielfalt: Ein hochqualifiziertes Team von Therapeuten und Spa-Spezialisten, darunter zwei chinesische Ärzte, widmet sich all jenen, die nach Einklang von Körper, Geist und Seele streben. Zur Auswahl stehen traditionelle fernöstliche und neue westliche Behandlungsmethoden, diverse Formen der Thalasso-Therapie, Anwendungen und Beauty-Treatments mit den Produkten von NIANCE und Maria Galland sowie ein hochmoderner Fitnessbereich. Im elegant-behaglichen Sternerestaurant Es Fum mit Außenterrasse und Blick aufs Meer serviert Küchenchef José Miguel Navarro feinste Gourmetküche. Einen Mix aus Bistro und Brasserie erwartet die Besucher des Restaurant Aqua. www.stregismardavall.com.



St. Regis Hotels & Resorts



St. Regis steht für eine perfekte Kombination aus zeitloser Eleganz, moderner Noblesse sowie herausragendem Service und setzt damit höchste Standards in der internationalen Hotellerie. Nach dem Vorbild des ersten, legendären Hotels unter St. Regis Flagge, das Colonel John Jacob Astor 1904 in New York in Midtown Manhattan errichtete, begeistern die knapp 40 Hotels und Resorts anspruchsvolle Geschäfts- und Urlaubsreisende in den besten Lagen der gefragtesten Metropolen und begehrtesten Feriendestinationen. Mit gediegener Gastlichkeit und erstklassigem, maßgeschneidertem Service durch den legendären St. Regis-Butlerservice sprechen die Hotels und Resorts alle Sinne der Gäste an. Tradition und Anspruch der St. Regis Hotels und Resorts finden mit Neueröffnungen auf der ganzen Welt ihre Fortsetzung und sprechen eine neue Generation von Luxusreisenden an. Bis 2018 soll das Portfolio 50 Hotels umfassen. Die St. Regis Hotels nehmen am preisgekrönten Bonusprogramm Starwood Preferred Guest® teil, bei dem Mitglieder auf members.marriott.com ihr Konto mit Marriott Rewards® und The Ritz Carlton Rewards® verknüpfen können und damit ihren Elitestatus abstimmen und unbegrenzt ihre gesammelten Punkte übertragen können. Weitere Informationen unter www.stregis.com

Marriott International Inc.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) ist der größte Hotelkonzern weltweit mit mehr als 6.400 Häusern in 126 Ländern. Das Portfolio umfasst direkt und als Franchise betriebene Hotels sowie lizensierte Timeshare-Anlagen unter dem Dach 30 führender Marken. Zum Unternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm Marriott Rewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest®. Weitere Informationen zu Marriott International sowie Reservierungen unter: www.marriott.de, auf Facebook sowie unter @MarriottIntl auf Twitter und Instagram Aktuelle Unternehmens-News unter: www.marriottnewscenter.com.

